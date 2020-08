Bodas, de día de ensueño a bombas esparcidoras de covid-19

TEXAS.- Jo Ellen Chism, de 57 años, estaba nerviosa por asistir a la boda de su hijastro el 20 de junio. "Iban a posponerlo, pero luego la iglesia católica decidió que abrirían y tendrían hasta 75 personas", dijo.

La mujer jubilada, quien vive en The Woodlands, Texas, a una hora de las afueras de Houston, estaba dentro de la iglesia para un servicio de una hora que incluía una procesión y comunión. En la recepción, en la bodega Haak, se sentó en el interior de una mesa redonda con otros invitados, algunos de los cuales eran de fuera de la ciudad.

Si bien todos comenzaron el día con mascarillas, se las quitaron para tomar fotos y nunca los reemplazaron.

Pero la pesadilla llegó cuatro días después, cuando los síntomas comenzaron.

Con secreción nasal, dolor de garganta y dolor de cabeza intenso, podría haber sido una infección sinusal. Dos días después, dio positivo por covid-19 junto con otros 12 invitados, incluido su nieto de 10 años y el abuelo del novio de 76 años.

Todavía se está recuperando del viaje a la sala de emergencias con neumonía doble.

Además, otros 13 invitados adicionales tenían síntomas pero no se hicieron la prueba. Un invitado realizó un seguimiento de todos los invitados enfermos a través de la tabla de asientos, en la que marcó quién era positivo, negativo y no probado. Aún así, sin un seguimiento de contactos sofisticado, fue imposible identificar al paciente cero.

"Podría patearme porque probablemente no debería haber ido a esa boda", dijo. "Estoy realmente agradecida de no estar terriblemente enferma", confiesa luego de perderse el nacimiento de dos nietos debido a su necesidad de aislarse.

La temporada de bodas está de vuelta en EU

Las parejas están trabajando dentro de los límites de las leyes estatales para llevar a cabo sus nupcias durante la pandemia. Pero a pesar de las precauciones, el coronavirus se ha extendido a muchos de estos eventos, tanto grandes como pequeños, infectando a invitados y proveedores.

La situación es tan grave que algunos organizadores de bodas se autoimponen cuarentena después de los eventos e incluso subcontratan sus deberes en la recepción, la parte de las bodas donde las personas se mezclan más estrechamente.

Algunas novias y novios están haciendo que los invitados firmen formularios de responsabilidad a su llegada. Otros dicen que están perdiendo el sueño durante dos semanas después de su boda, y se preguntan qué daño involuntario podrían haber causado a las personas que aman.

En junio, un planificador de bodas en Arkansas que deseó permanecer en el anonimato para el New York Times predijo que las bodas se convertirían en los próximos eventos de superdifusión.

"Las bodas son muy diferentes de ir a una tienda o sentarse en un restaurante durante 45 minutos", dijo. "Estas recepciones duran tres, cuatro horas, y todos están en un espacio interior, respirando el aire. No llevan máscaras y bailan. Y cuando comienzan a beber, es como si no hubiera pandemia".

El problema, dijo, es que ella, junto con otros proveedores, no puede controlar el comportamiento de los invitados en una fiesta privada.

Sarah Betts, una organizadora de bodas en Houston, dijo que incluso si los trabajadores tuvieran el poder de reinar en invitados ruidosos, la novia y el novio podrían simplemente trasladar su evento a un lugar menos estricto.

"Algunos lugares hacen que la novia use máscaras, mientras que otros dicen que quienes caminan por el pasillo están exentos", dijo. "Es un poco ilegal".

Sin estándares universales, está a merced de sus clientes, muchos de los cuales quieren sus festividades en interiores, sin máscaras, con amigos de fuera de la ciudad y bailando.

"Tengo una abuela de 90 años con la que estoy mucho", dijo. "Todavía no he tenido mi primera boda este verano, pero cuando lo haga, me pondré en cuarentena después".

Regulación, a medias

Las leyes estatales varían cuando se trata de bodas. Algunos espacios para bodas se rigen por las mismas reglas que los restaurantes, lo que significa que pueden acomodar un cierto porcentaje de su capacidad total.

En Arkansas, por ejemplo, puede llenar lugares con una capacidad del 66 por ciento. Entonces, un evento en un salón de baile para 1,000 personas puede albergar legalmente a 666 invitados.

En otros estados, los eventos se limitan al tamaño del grupo. En partes de Nueva York, por ejemplo, las reuniones están limitadas a 50 personas, independientemente del espacio. Betts dijo que muchos de sus clientes se sienten más seguros con asuntos más pequeños.

"Tengo clientes que hacen ceremonias privadas e íntimas, porque nadie está haciendo un gran mal al respecto", dijo. "Nadie quiere ser el nuevo epicentro del brote".

Pero incluso las bodas con la lista de invitados más estricta no son inmunes al coronavirus.

Sunshine Borrer, de 26 años, asistió a la boda de su cuñada en Crockett, Texas, que tiene una población de 6,000. "Era un pueblo realmente pequeño", dijo. "Covid no era algo que me preocupara mucho".

La boda de 30 personas se celebró al aire libre, pero la fiesta posterior fue en un pequeño bar de un restaurante interior. Tardó aproximadamente una semana en desarrollar sus síntomas. Ella dio positivo por covid-19, junto con la novia y el novio, otra pareja y la hija de la novia. Afortunadamente, todos los casos fueron leves.

Ella notó que no hay una etiqueta sobre cómo comunicar un brote de coronavirus a los invitados a la boda. "Los novios quizás les dijeron a las personas con las que vivían, pero eso fue todo", dijo.

Despedidas, focos rojos

Los eventos previos a la boda también son arriesgados. En julio, Kathleen Oglesby, de 66 años, organizó una despedida de soltera en su casa en Aubrey, Texas, para su nuera para 10 invitadas.

Días después del evento, la lista completa de invitadas entró en cuarentena durante dos semanas después de que una dio positivo por el virus.

"Era amiga de mi nuera y me ayudó tanto con la despedida de soltera que fui a su casa y le traje una corona de flores como agradecimiento", dijo. "Tengo tanta suerte de no haberlo adquirido, porque probablemente no lo conseguiría".

La organizadora de bodas en Arkansas dijo que usa los temores de sus clientes sobre la responsabilidad para llevarlos a tomar más medidas de protección. "Les digo: 'escucha, no sabemos dónde caerá la responsabilidad, y tú eres el anfitrión de este evento'", dijo. "Al final del día, quieres decir que hiciste todo lo posible para mantener a tus invitados seguros".

Pero también están los recién casados que sienten poca responsabilidad de que los invitados a la boda se infecten. El hijastro de Ellen Chism cree que sus invitados ejercitaron su libre albedrío cuando asistieron a su boda.

"Mi esposa se sintió mal y dijo: 'siento que todo es culpa nuestra'", recordó. "Le dije: 'mira, se arriesgaron a venir, sabían el riesgo. La gente pudo haber venido o no tuvieron que venir '". Cuando el NYT le preguntó si volvería a tomar la misma decisión, su respuesta fue absoluta: "El día fue muy memorable, se sintió como una boda normal. Menos la parte de que las personas se enferman ".