Bill de Blasio alza la mano para derrotar a Donald Trump

Luego de que el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, anunciara que este jueves presentaría su candidatura para las elecciones presidenciales de 2020 en Estados Unidos, éste cumplió y lo anunció con un contundente discurso.

Con la intención de “poner por delante a la gente trabajadora”, De Blasio propone en el video “frenar a Donald Trump”, además de que critica las políticas de inmigración y medio ambiente por la actual Administración.

También remite a los hitos progresistas de su propia gestión local en la Gran Manzana, como la subida del salario mínimo.

De Blasio competirá con otros 22 demócratas en las primarias del partido, por lo que sus posibilidades de que gane se hacen aún más remotas, siendo el segundo alcalde de Nueva York en ejercicio en aspirar a la Casa Blanca, seguido de John Lindsay.

En su registro como alcalde, se debe destacar que, Bill de Blasio llevó a Hillary Clinton al Senado y tiene diez victorias electorales a sus espaldas, esto, por tener una gran popularidad entre la minoría latina y negra.

La ciudad que dirige vive los niveles más bajos de criminalidad en décadas y como principal éxito de su política progresista, se encuentra el programa para garantizar el acceso universal gratuito a la enseñanza preescolar.

Pese a la visibilidad de su cargo, el alcalde neoyorquino está entre los últimos lugares de los sondeos, pues su anuncio sorprende, agregado a eso, el 76% de los electores en la Gran Manzana rechaza que se presente a las presidenciales y le reclama que se centre en trabajar por resolver los problemas de la ciudad.

Por su parte el New York Post lo califica de “incompetente” y “arrogante”, incluso el The New York Times trató de influir para que reconsiderara su decisión, con un artículo de opinión en el que señalaba que sus pretensiones presidenciales no generaban interés entre los lectores.





MJP