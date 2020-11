Biden puede ganar, pero Trump sigue respaldado por el electorado de EU

NUEVA YORK.- La elección de 2020, que los demócratas esperaron cuatro años, desde la sorprendente sorpresa de 2016 que convirtió a Donald Trump en presidente, no fue el nocaut de la noche de las elecciones que Joe Biden quería que fuera, pues es casi seguro que Trump habrá contado con el apoyo de más del cuarenta por ciento del electorado estadounidense, de acuerdo con The New Yorker.

Incluso podría terminar con más votos populares que hace cuatro años, esto a pesar de que la contienda entre Biden y Trump sigue siendo demasiado cerrada para ser definida.

Por lo que, el espectro de días o incluso semanas de confrontación legal postelectoral que Trump ha amenazado ahora puede suceder.

"LAS ELECCIONES MÁS TORCIDAS"

Trump pasó el periodo previo al día de las elecciones socavando preventivamente los resultados. Declaró que el concurso era tanto el más importante en la historia de Estados Unidos como el más torcido, a menos que ganara por completo.

Antes de que se contaran los votos, lo llamó una "Elección amañada". Ha repetido esta escandalosa afirmación casi doscientas veces desde agosto, según Factba.se, que rastrea todas las declaraciones públicas de Trump.

Cuanto más se acercaban las elecciones, más lo decía. Pero la noche ya terminó y Trump no ha sido declarado ganador, por eso antes de la 1 de la madrugada, con el exvicepresidente Biden diciéndoles a los simpatizantes en Delaware que "estamos en camino de ganar esta elección", Trump atacó los resultados.

"Están tratando de ROBAR las elecciones", tuiteó. "Nunca les dejaremos hacerlo. ¡No se pueden emitir votos después del cierre de los polacos!", agregó.

TRUMP, "GANADOR"

Poco después de las 2:20 am, Trump habló con sus partidarios en la Casa Blanca, donde fue aún más explícito que cumplirá con sus amenazas. Declaró que ganó, y dijo que irá a la Corte Suprema a detener los millones de votos que aún se están contando.

"Esto es un fraude al público estadounidense", afirmó Trump, sin ninguna evidencia que lo respalde.

PARTIDO REPUBLICANO LO RESPALDA

Después de casi cuatro años de división e incompetencia de Trump, el país se ha visto acosado por crisis verdaderamente graves en 2020.

Con una pandemia mortal y una catástrofe económica concomitante, más del setenta por ciento de los estadounidenses dijeron, en la última encuesta de Gallup, que creía que el país iba en la dirección equivocada.

En una era anterior, Trump pudo haber sufrido un repudio histórico por lo que le sucedió a la nación durante su mandato.

Sin embargo, el apoyo de Trump desde la base del Partido Republicano nunca se derrumbó y, en vísperas de las elecciones, casi todos los resultados imaginables aún eran posibles, desde una estrecha victoria de Trump hasta una victoria aplastante de Biden.

Los promedios finales de la encuesta hicieron que Biden terminara más fuerte que Hillary Clinton hace cuatro años, tanto a nivel nacional como en los estados del campo de batalla, pero sólo por poco.

En su pronóstico previo a la elección final, FiveThirtyEight le dio al exvicepresidente un ochenta y nueve por ciento de posibilidades de una victoria en el Colegio Electoral.

Sin embargo, gane o pierda, Trump habrá contado con el apoyo de más del cuarenta por ciento del electorado estadounidense, incluso, podría terminar con más votos populares que hace cuatro años.