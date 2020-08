Biden insulta a hombres al elegir a una mujer vicepresidenta: Trump

WASHINGTON.- El presidente Donald Trump especuló este martes que los hombres podrían ser "insultados" por el presunto candidato presidencial demócrata Joe Biden, ante su promesa de elegir a una mujer para que sea su compañera de fórmula.

En entrevista con Clay Travis en Fox Sports Radio, el presidente dijo que Biden se había "atado a un cierto grupo de personas" con su promesa de elegir a una mujer para que ocupe el lugar de vicepresidenta.

"Me inclinaría a tomar un camino diferente al que él ha hecho", le dijo Trump a Travis. "En primer lugar, se ató a un cierto grupo de personas, lo cual está bien".

"Dijo que tenía que elegir a una mujer", respondió Travis.

"Dijo eso, y sabes, algunas personas dirían que los hombres se sienten insultados por eso y algunas personas dirían que está bien", agregó Trump.

"No lo sé. Diré esto: la gente no vota por el vicepresidente ... La gente no vota por el vicepresidente. Realmente no lo hace, no vota por el vicepresidente. Podría elegir a George Washington para que sea su vicepresidente. Recojamos a Abraham Lincoln que regresa de entre los muertos".

Trump luego hizo una referencia sobre la agudeza mental del exvicepresidente Joe Biden, un tema frecuente de discusión para el presidente y sus aliados.

"Simplemente no parecen votar por el vicepresidente. Ahora, en este caso, ya sabes, porque Joe tiene algunas cosas que hacer, no nos engañemos, a menos que tú ... no sé dónde está tu política, pero Joe tiene algunas cosas muy importantes. Así que esta será una elección muy importante y será interesante ver a quién elija", continuó el presidente.

Califica a Harris como "grosera"

Luego que Biden anunciara a Kamala Harris como la aspirante a la vicepresidencia demócrata, Trump dijo durante la conferencia de prensa desde la Casa Blanca, que la elección de la senadora le había sorprendido.

"Harris es una de las integrantes del Senado más liberales, quiere abrir fronteras y eliminar o modificar la Segunda Emienda constitucional, yo pensaba que Biden se iba a mantener alejado de un perfil así. Además, fue muy grosera con él durante los debates", comentó.

Trump subrayó que Harris, senadora por California, era una funcionaria que gustaba de subir impuestos, cortar los recursos económicos de las Fuerzas Armadas y avalar propuestas en contra de los productos petrolíferos.

Además, dijo que Harris había sido "la persona más cruel y grosera" con el ahora Ministro de la Suprema Corte de Justicia, Brett Kavanaugh, cuando éste se presentó ante la Cámara Alta para rendir cuentas sobre acusaciones sobre presuntas agresiones sexuales.