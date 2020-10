Ilocalizables, padres de 545 niños separados en la frontera

WASHINGTON.- Un nuevo informe muestra cientos de casos en los que los niños migrantes fueron separados de sus familias y sus padres, que fueron deportados, no pueden ser localizados, de acuerdo al periódico The New York Times.

El aspirante demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, criticó este miércoles la política del presidente estadounidense, Donald Trump, que llevó a la separación de familias inmigrantes y prometió que de ganar las elecciones promoverá una iniciativa para conceder la ciudadanía a 11 millones de indocumentados en el país.

"Esta Administración arrancó a bebés de los brazos de sus madres y después, al parecer, en muchos casos esos padres fueron deportados sin sus hijos, y no han sido encontrados. Es una infamia, una falla moral y una mancha en nuestro carácter nacional", señaló Biden en un comunicado.

El candidato demócrata se pronunció después de que se conociera un documento presentado ante un tribunal federal de California, según el cual los abogados no han logrado ubicar a los padres de al menos 545 menores de edad separados a la fuerza de sus familias migrantes indocumentadas entre 2017 y 2018.

El documento, presentado conjuntamente por el Departamento de Justicia y la Unión de Libertades Civiles (ACLU) en respuesta a un requerimiento del tribunal, indica que cientos de padres y madres han sido deportados sin sus hijos.

"Cada día parece que descubrimos nuevos horrores cometidos por el presidente Trump y su Administración contra nuestros valores más arraigados en la búsqueda de su extrema agenda antiinmigrante", se quejó Biden, quien fue vicepresidente durante el Gobierno de Barack Obama (2009-2017).

Tras el anuncio de la implementación de la política de "tolerancia cero", una medida impulsada en mayo de 2018 por el entonces fiscal general Jeff Sessions, más de 2.800 niños fueron separados de sus padres en el verano de 2018, hasta que el juez federal Dana Sabraw ordenó la reunificación de los pequeños.

Trump ordenó poner fin a esa política el 20 de junio de 2018, sin que nunca quedase claro si todos los pequeños separados pudieron ser reunificados con sus familias.

Biden consideró que "las familias deben estar juntas" y aseguró que ese es el núcleo de su política de inmigración.

"Desde el primer día de mi Administración, enviaré un proyecto de ley al Congreso que delineará una ruta hacia la ciudadanía para las 11 millones de personas indocumentadas que ya viven y fortalecen a Estados Unidos ", anunció el demócrata.

Igualmente, señaló que, de llegar a la Casa Blanca, su Gobierno tratará a los solicitantes de asilo en la frontera "con dignidad y se asegurará de que reciban la justa audiencia legal a la que tienen derecho".

El proceso de asilo ha sido uno de los más golpeados por las decisiones de la Administración Trump, que ha endurecido los requisitos para su solicitud y puso en marcha los Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, en inglés) -también conocidos como "Permanezca en México"-, que obligan a los solicitantes de ese amparo a mantenerse en el vecino país mientras reciben una respuesta a su solicitud, lo que puede demorar meses.

(djh)