¿Biden contra populistas? Esto fue lo que advirtió el presidente de EU

WASHINGTON.- Debido a que la polarización de algunas naciones de América Latina amenaza las libertades del Estado de Derecho, el gobierno de Joe Biden considera "esencial para la seguridad nacional" revertir estas tendencias populistas.

También lee: Biden-AMLO, la nueva y difícil relación anticrimen

Según la Estrategia de Seguridad Nacional Inicial, muchas de las mayores amenazas a las que se enfrenta Estados Unidos "no respetan fronteras ni muros", por lo que deben afrontarse con acciones colectivas.

De acuerdo con una nota de Milenio, además de estas tendencias populistas, el documento también ubica a las pandemias y otras enfermedades biológicas; la escalada de la crisis climática, las amenazas cibernéticas y digitales; las crisis económicas internacionales; el terrorismo, y la proliferación de armas nucleares y otras armas de destrucción masiva, como otras de las principales amenazas a nivel global.

La estrategia reconoce que las democracias mundiales, incluida la de EU, están bajo la amenaza y el asedio, de tendencias nacionalistas y nativistas.

Las sociedades libres han sido desafiadas desde adentro por la corrupción, la desigualdad, la polarización, el populismo y las amenazas antiliberales al estado de derecho

El documento, fechado en marzo de este año, afirma que el destino de Estados Unidos está indudablemente ligado a eventos que ocurran más allá de sus fronteras.

Nos enfrentamos a un mundo de creciente nacionalismo, retroceso de la democracia, creciente rivalidad con China, Rusia y otros estados autoritarios, y una revolución tecnológica que está remodelando todos los aspectos de nuestras vidas

Detalla que el momento que vive Estados Unidos y el mundo requiere una nueva concepción y más amplia de la seguridad nacional que dependa de su fuerza y vitalidad al interior, y que reconozca su papel a nivel internacional.

"Demostraremos que las democracias aún pueden ofrecer resultados a nuestro pueblo y que es esencial para hacer frente a los desafíos de nuestro tiempo".

"Fortaleceremos y respaldaremos a nuestros aliados, trabajaremos con socios de ideas afines y uniremos nuestra fuerza colectiva para promover intereses compartidos y disuadir amenazas comunes".

AGENCIA DE EMERGENCIA ANTE LLEGADA DE NIÑOS A LA FRONTERA

Por otra parte, el gobierno de Joe Biden movilizó la noche del sábado a la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA) para atender al creciente número de menores migrantes que viajan solos hasta la frontera y entran en EU de manera irregular.

En un comunicado, el máximo responsable de inmigración, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, anunció que FEMA apoyará a otras agencias del gobierno durante los próximos 90 días para "recibir, albergar y trasladar de manera segura" a los menores que están llegando a la frontera con México.

Según cifras publicadas el lunes por The New York Times, 3,250 menores migrantes fueron detenidos en las últimas dos semanas en la frontera y están siendo detenidos en unos centros de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) que están diseñados para albergar adultos, no niños.

La ley estadounidense establece que los menores pueden permanecer un máximo de tres días en esas instalaciones, pero luego tienen que pasar a unos albergues del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), encargado de entregarlos a un familiar o tutor hasta que se resuelva su caso migratorio.

No obstante, los centros de la CBP están tan colapsados que no da tiempo a procesar a los menores y están siendo detenidos una media de cuatro días, según documentos a los que accedió CNN.

En su comunicado, Mayorkas reconoció que las instalaciones de la CBP "no son un lugar para un niño" y prometió que los menores serán trasladados a centros designados para ellos "lo más rápido posible".

El Gobierno de EU suele pedir ayuda a FEMA en caso de desastres naturales, como huracanes, aunque el gobierno de Barack Obama (2009-2017) también recurrió a esa agencia en 2014, cuando miles de niños procedentes en su mayoría de El Salvador, Honduras y Guatemala llegaron a la frontera.

La llegada de migrantes y refugiados a EU se ha disparado en los últimos meses, ya que muchos ven a Biden como una figura más compasiva que su antecesor, Donald Trump (2017-2021), circunstancia que además han usado las redes de tráfico de personas para hacer negocio.