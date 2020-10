Biden amplía ventaja en encuestas vs. Trump; crece apoyo de mujeres

WASHINGTON.- Cuando faltan sólo dos semanas para las elecciones en Estados Unidos las encuestas y los promedios de sondeos apuntan a un revés para el presidente, Donald Trump, y amplían la ventaja del candidato demócrata, Joe Biden, en varios estados.

El promedio de encuestas que elabora la cadena de televisión CNN acerca de 10 estados que aparecen como cruciales en la elección presidencial muestra hoy una disputa muy reñida entre Biden y Trump en siete de ellos, en tanto que el candidato demócrata figura al frente en los otros tres, todos los cuales votaron por Trump en 2016.

En Pensilvania, Michigan y Wisconsin los promedios señalan que Biden tiene no sólo el apoyo de una mayoría de los posibles votantes, sino también una ventaja sustancial sobre el candidato republicano, que busca la reelección.

Una encuesta de alcance nacional entre posibles votantes, realizada entre el 16 y el 18 de octubre por YouGov para Yahoo News, muestra que la ventaja de Biden sobre Trump se ha ampliado a 11 puntos porcentuales, con el 5% de los encuestados listos para votar por el exvicepresidente demócrata.

La ventaja de Biden en esta encuesta se ha ampliado en tres puntos porcentuales desde la semana anterior.

"El presidente ha luchado por recuperar terreno en las últimas tres semanas después de un desempeño mal visto en el primer debate (con Biden), y un rebrote de covid-19 que lo envió a él al hospital y contagió a varias personas en la Casa Blanca", apuntó Yahoo!

"La razón principal por la cual Trump parece haber perdido más puntos en días recientes es que los casos de coronavirus siguen subiendo al aproximarse el fin de la campaña", añadió.

El promedio de encuestas que elabora RealClearPolitics muestra hoy a Biden con el respaldo del 51.1 % de los posibles votantes frente a un 42.5 % para Trump.



Si las elecciones ocurriesen hoy, según RealClearPolitics, el candidato demócrata ganaría, con seguridad, 216 delegados al Colegio Electoral, en tanto que Trump obtendría 125. Para ganar la elección presidencial se necesitan 270 votos en el Colegio Electoral.

La plataforma fivethirtyeight.com, que hace su propio promedio de encuestas indica que el 53.6% de los posibles votantes desaprueba la gestión del presidente Trump, mientras que un 43.7% la aprueba.

A lo largo de su gestión en la Casa Blanca desde enero de 2017, Trump nunca ha superado, en este análisis, el 45 % de aprobación.

La plataforma 270towin.com muestra que, si las elecciones ocurriesen esta semana, Biden tendría asegurados 290 votos en el Colegio Electoral, mientras que Trump tiene el apoyo firme de estados que le darían 163 delegados, y hay en todo el país unos 85 delegados que corresponden a estados donde la puja sigue siendo reñida.

NYT TAMBIÉN LE DA VENTAJA EN MAYORES DE 45 Y MUJERES

El periódico The New York Times también reveló en su encuesta de este martes que Joe Biden, tiene una ventaja de nueve puntos porcentuales sobre Donald Trump en la más reciente encuesta del New York Times, publicada este martes.

Trump incluso aparece por detrás de Biden en uno de los grupos poblacionales que tradicionalmente votan por el partido Republicano: los mayores de 45 años.

En ese sector, el exvicepresidente tiene una ventaja de tres puntos porcentuales sobre Trump, de acuerdo con el ejercicio del New York Times/Siena College.

La ventaja que el demócrata tiene sobre el presidente Trump se acrecentó aún más en la intención de voto de las mujeres (23%); las personas de entre 18 y 29 años (28%); y personas no blancas (44%).

Por el contrario, las personas blancas que participaron en la encuesta mostraron una preferencia más grande por Trump (50 contra 44%), así como el voto de los hombres (48 contra 42 por ciento).