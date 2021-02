"Bésenme el trasero": la última frase y cena de condenados a muerte

"Me gustaría decirle a la familia lo mucho que siento en mi alma y en el fondo de mi corazón el dolor y la miseria que he causado con mis acciones. Me gustaría agradecer a todos los hombres en el corredor de la muerte que me han mostrado amor a lo largo de los años. Espero que al donar mi cuerpo a la ciencia, algunas partes de él puedan usarse para ayudar a alguien. Eso es todo lo que tengo que decir, alcaide. Oh, me gustaría decir, para terminar, ¿qué pasa con esos cowboys?"