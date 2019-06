Bebé de 4 meses, el más pequeño que separa Trump de su familia

Queridos lectores: Les escribo para compartirles una historia importante y profundamente conmovedora. Es la primera vez que The New York Times revelará una noticia en su nueva serie televisiva The Weekly. En medio del caos de las separaciones familiares del verano pasado —una de las políticas más controversiales del gobierno de Donald Trump— mis colegas y yo nos topamos con una línea en un documento de la corte que nos llamó la atención. Se refería a un bebé de cuatro meses que había sido separado de su padre. El padre luego fue deportado sin su bebé. Mi editora y yo estuvimos inmediatamente de acuerdo con que debíamos tratar de encontrar al bebé y a su familia. Nos enteramos de que era el niño más pequeño de los que habían sido separados de sus familias por el gobierno de Trump. Así empezó una odisea de meses que me llevó de Míchigan a Rumanía, durante la cual aprendí qué sucede cuando un niño pasa sus primeros meses lejos de quienes más lo aman.