¡Barack O´Santa! Obama lleva regalos a niños hospitalizados

Este miércoles, el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, con un gorrito de Santa Claus puesto llevó regalos y visitó a los niños hospitalizados en el Children´s National Medical Center de Washington DC.

Tras su visita, el antiguo mandatario estadounidense compartió una publicación de la cuenta de Twitter del centro médico y agradeció su estadía a los niños, así como a las familias y al personal del hospital.

"Feliz navidad y felices fiestas a los extraordinarios niños, familias y personal del Children´s National. Y gracias por humillarme como su Santa", se lee en el tweet.

Merry Christmas and happy holidays to the extraordinary kids, families, and staff at Children´s National. And thanks for humoring me as your stand-in Santa. https://t.co/mFmYCVk7cr

En el tweet del hospital se muestra un video en el que se observa la convivencia de Obama con las personas que ocupaban las instalaciones del centro médico.

"Gracias Barack Obama por hacer el día de nuestros pacientes mucho más brillante. Tu sorpresa avivó nuestras fiestas y dibujó sonrisas en la cara de todos. Nuestros pacientes amaron tu compañía... y tus regalos!"

Thank you @BarackObama for making our patients´ day so much brighter. Your surprise warmed our hallways and put smiles on everyone´s faces! Our patients loved your company...and your gifts! https://t.co/bswxSrA4sQ ?? #HolidaysAtChildrens #ObamaAndKids pic.twitter.com/qii53UbSRS