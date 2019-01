Balacera en Houston: 5 policías heridos

REDACCIÓN 28/01/2019 06:22 p.m.

Al menos cinco policías fueron baleados por un sujeto en el sureste de Houston, en Texas, Estados Unidos, de acuerdo con versiones oficiales.

La balacera se registró hacia las 5 p.m.

The scene at 7800 Harding is still an active crime scene. Please avoid the area. #hounews — Houston Police (@houstonpolice) 29 de enero de 2019

"En este momento podemos confirmar que son cinco los oficiales heridos, quienes fueron llevados a los hospitales Memorial Hermann, Ben Taub y Medical Center", se lee en un tuit de la policía.

Per @artacevedo the media staging area for all information will be at Memorial Hermann Hospital. No information will be provided at the scene at 7800 Hardy. #hounews — Houston Police (@houstonpolice) 29 de enero de 2019

El departamento de Policía de Houston indicó que respondieron a una escena en el 7800 de la calle Harding donde (algunos) oficiales fueron impactados por disparos después de un encuentro con un sospechoso y pidieron a los conductores evitar el área para facilitar la movilización de vehículos de emergencia.

El alcalde Sylvester Turner escribió en Twitter que el sospechoso de disparar a los oficiales también fue baleado.





