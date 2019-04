Ayuda, ¿dónde estoy?, dice joven que asegura estar en otra dimensión (Videos)

JOSÉ GUADERRAMA 11/04/2019 06:33 p.m.

Un sujeto de Argentina asegura en Twitter que se encuentra en otra dimensión y solicita ayuda.

La cuenta es AYUDA, DONDE ESTOY? de @JMDiaz103, donde a partir del 23 de febrero se encuentra publicando pruebas de cosas que le parecen anormales o fuera de la realidad.

Según el a pesar de que se encuentra en otra dimensión sigue conectado a la realidad paralela, o sea la actualidad.

"Hola alguien tambien esta notando cambios raros en su ciudad y su familia?", dice en uno de los tuits

Esto es lo que les decía de las calles. Acá en La Plata son numeradas, ahora todas tienen nombre... pic.twitter.com/DGFRNkRbWz — AYUDA, DONDE ESTOY? (@JMDiaz103) 2 de marzo de 2019

Que pasen estas cosas ya no es normal. Diganme que hago. No es en mi casa, estoy en lo de mi abuela. pic.twitter.com/ufeBvr0VTh — AYUDA, DONDE ESTOY? (@JMDiaz103) 3 de marzo de 2019

"Esta semana voy a empezar a contar mi historia y subir pruebas de lo que me esta pasando. Necesito tener contacto con gente argentina y científicos o aficionados. NO ES UNA BROMA. El lugar en el que vivo ya no es igual, y la gente que conozco tampoco", dice otro.

Vi eso en gonnet, es parte de La Plata. Estoy asustado, diganme si alguien sabe algo pic.twitter.com/bRkatA4KXa — AYUDA, DONDE ESTOY? (@JMDiaz103) 27 de febrero de 2019

Estoy varado en una estacion de servicio. No hay nadie en la calle. Voy a esperar a que pare y vuelvo a mi casa. Tengo miedo, no quiero que me pase nada pic.twitter.com/3LtHfkmucK — AYUDA, DONDE ESTOY? (@JMDiaz103) 7 de marzo de 2019

"Un edificio, que hasta donde sé no es tan importante, ya no estaba (subo fotos). Mientras escribo esto siento miedo y por eso necesito la ayuda de cualquier persona. No sé dónde estoy, pero esta no es mi ciudad, y la gente que conozco tampoco lo es. Quiero volver".

La foto panoramica la saque hace varios meses y la vertical es actual. Me di cuenta que el edificio a la izquierda que aparece en la foto horizontal ya no esta en la foto que saqué hace unos dias pic.twitter.com/ZGbQvVDVvV — AYUDA, DONDE ESTOY? (@JMDiaz103) 26 de febrero de 2019

Este es el monitor que utilizo en mi trabajo. La marca debajo de samsung dice sanghoe. No se que esta pasando pero necesito que me ayuden pic.twitter.com/z7ki0XxGvg — AYUDA, DONDE ESTOY? (@JMDiaz103) 26 de febrero de 2019

Sinceramente esto ya me esta asustando demasiado. Hay cada vez mas pintadas en la calle con cosas asi escritas. Estas fotos las saque en city bell, partido de la plata. pic.twitter.com/SjnNnWzlSn — AYUDA, DONDE ESTOY? (@JMDiaz103) 4 de marzo de 2019

"Hasta el día de hoy sigo viendo cosas distintas. Algunos vecinos actúan como si no me conocieran, mi abuela me habla de cosas que no conozco (siempre me habla de su nieta y esto me da escalofríos ya que no tengo hermana). Lo que más me asusta es el nivel de detalle con el q habla".

Fui a la casa de mi abuela y no me reconoció, no puede ser. No puede pasar esto. Y no es algo de ella sola, su amiga tampoco lo hizo y me ocnoce desde que nací. No aguanto mas todo esto. Estoy solo pic.twitter.com/yeXMZUt7jS — AYUDA, DONDE ESTOY? (@JMDiaz103) 11 de marzo de 2019

Luego dice que las transmisiones de televisión se interrumpieron y se comenzaron a visualizar alertas de emergencia, en la que se pide mantenerse bajo techo, alejarse de las ventanas y no tocar aparatos conectados a la corriente.

La alerta cambió. Aparecieron esas instrucciones. Tengo demasiado miedo y hay sonidos raros en el cielo como una vibración minima. No voy a salir de mi casa. No hay señal telefonica pic.twitter.com/xipy8GZ0j3 — AYUDA, DONDE ESTOY? (@JMDiaz103) 8 de marzo de 2019

Muestra que le dejaron una caja afuera de su casa, y al abrirla encuentra una máscara antigases, medicinas y un pen drive con un software supuestamente para mantener el control de la casa.

No se para que nos están preparando, pero me da demasiado miedo pic.twitter.com/Hdu6gnWqcG — AYUDA, DONDE ESTOY? (@JMDiaz103) 31 de marzo de 2019

Instalado el software publica un video en el que la pantalla de su computadora muestra una especie de medidor de radiación.

Ojala me equivoque pero creo que el aire es tóxico. No puedo mas. pic.twitter.com/FXai3J4J2N — AYUDA, DONDE ESTOY? (@JMDiaz103) 4 de abril de 2019

La cuenta del joven tiene ahora casi 29 mil seguidores. Y la historia continúa.

