¿Avanza la cuarta ola covid hacia América? Así está el panorama en el continente

América avanza en su lucha por contener la covid-19 y mientras algunos países de la región ya padecieron la ola del tercer pico de contagios ahora Bolivia y Paraguay confirman la cuarta y tercera ola, respectivamente, al tiempo que Estados Unidos anunciaba este viernes el refuerzo de inmunizaciones a todos los adultos.

El continente ya registra 95.5 millones de infecciones con 2.32 millones de decesos, según el mapa de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y entre los países que preocupa está Nicaragua con la presencia de las cuatro variantes.

Los lotes de vacunas no paran de llegar a los distintos países a pesar de los retrasos en algunos y el constante llamado de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) sobre la distribución desigual de las inmunizaciones.

MIL 300 MILLONES DE VACUNADOS EN EL CONTINENTE

El continente ya contabiliza mil 312. 3 millones de dosis administradas contra la covid-19, de las cuales 566.7 millones tienen el esquema completo, y solo 688.8 millones tienen las primeras vacunas del plan.

Ante estas cifras la directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa Etienne, señaló el pasado miércoles que más de la mitad de la población en las Américas ha recibido la pauta completa de la vacunación contra la covid-19.

"Hoy hemos alcanzado un hito importante" dijo Etienne al referirse a este dato y celebrar que 3.5 millones de dosis más llegarán a la región esta semana.

A pesar de esa noticia, la directora de la OPS subrayó las diferencias existentes entre países en el ritmo de vacunación y recordó que en Guatemala, San Vicente y las Granadinas, Jamaica, Nicaragua y Haití "menos del 20 % de las personas" han sido completamente inmunizadas.

EEUU: REFUERZO DE PFIZER Y DE MODERNA PARA TODOS LOS ADULTOS

Estados Unidos es el país más golpeado por la pandemia con más de 768 mil fallecidos desde marzo de 2020 y un comité asesor de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) recomendó una dosis de refuerzo de las vacunas de Pfizer y de Moderna para todos los adultos del país.

El Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP, en inglés) votó por once votos a favor y ninguno en contra a favor de esta recomendación, lo que permite que en las próximas horas todos los mayores de 18 años tengan acceso a la vacuna de refuerzo.

Hasta ahora, las autoridades sanitarias habían aprobado el uso de la tercera dosis para las personas mayores de 65 años, así como los adultos con problemas médicos o elevado riesgo de contraer la enfermedad.

BOLIVIA EN CUARTO PICO Y PARAGUAY CON EL TERCERO

Las autoridades sanitarias de Bolivia confirmaron un nuevo pico epidémico, el cuarto, con incremento lento pero sostenido de casos que esta semana ha logrado sobrepasar la barrera del millar de contagios al día.

Esto debido a la relajación de las medidas de bioseguridad, los recientes conflictos sociales y una relativa asistencia de la población a los centros de vacunación, en el marco del plan de inmunización a la población mayor de 12 años.

Aunque las nueve regiones del país han presentado incrementos de casos en la última semana, la letalidad es de apenas un 0,8 % en comparación al primer pico de mediados de 2020 que fue de 6.2 %, además de la segunda y tercera ola del primer semestre de este año con registros del 2.7 % y 2.8 %, respectivamente.

Y mientras que países como Chile, Argentina o Colombia superaron la tercera ola de contagios, Paraguay ahora la afronta tras el aumento consecutivo de casos en tres de sus departamentos (provincias) durante las últimas ocho semanas, informaron este viernes autoridades del Ministerio de Salud de ese país.

La directora general de Vigilancia de la Salud, Sandra Irala, señaló que en su mayoría las infecciones se tratan de personas no vacunadas.

"Esta ola que ya se dibuja a nivel país es en base a personas no vacunadas; entonces, es un rebrote de la enfermedad, una ola que para nuestro país es la tercera y para otros países es la cuarta", apuntó.

NICARAGUA Y LAS CUATRO VARIANTES DEL VIRUS

La OPS informó que en Nicaragua ya circulan las cuatro variantes de la covid-19, una información que hasta ahora la Administración del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, no ha hecho pública.

La presencia de las variantes Alfa, Beta, Delta y Gamma en Nicaragua fue informada por el gerente de Incidentes de la OPS, Sylvain Aldighieri, en una teleconferencia del organismo, en la que dijo contar con información brindada por el propio Ministerio de Salud.

"Hemos recibido la información solicitada del Ministerio de Salud de Nicaragua y que destaca la identificación en Nicaragua de las cuatro variantes de preocupación", afirmó Aldighieri.

El Gobierno nicaragüense, que no se ha referido a la presencia de variantes, citó en julio pasado a médicos no oficialistas que habían advertido sobre su existencia, quienes posteriormente, según denunciaron, fueron advertidos de violar la Ley de Ciberdelitos en caso de brindar información no oficial.

(djh)