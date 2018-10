Avanza caravana a Pijijiapan; Trump alista envío de tropas a frontera

La amenaza de Donald Trump de enviar a militares a la frontera con México para frenar el paso de caravana migrante que partió de Honduras está por cumplirse, ante lo que el Presidente de Estados Unidos consideró una emergencia nacional.

Las declaraciones de Trump se dan mientras los migrantes siguen cruzando el estado de Chiapas.

Asimismo, el mandatario norteamericano apuntó que la culpa de esta caravana es de los demócratas, pues las leyes con las que se cuenta dificultan frenar a la gente en la frontera, aunque aseguró que los migrantes centroamericanos no llegarán a su país.

La amenaza de Trump surgió el pasado lunes, aunque el Pentágono dijo que aún no recibían órdenes de enviar efectivos a enfrentar la seguridad en la frontera.

La noche del miércoles en un acto en Wisconsin, Trump dijo que los militares estaban "preparados".

Brandon Judd of the National Border Patrol Council is right when he says on @foxandfriends that the Democrat inspired laws make it tough for us to stop people at the Border. MUST BE CHANDED, but I am bringing out the military for this National Emergency. They will be stopped!