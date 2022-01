Atentado a la libertad, condena de periodistas por libro que desnuda corrupción

El periodista Christopher Acosta y el editor Jerónimo Pimentel fueron condenados por difamación agravada y el pago de una indemización de 400,000 soles (100,000 dólares) por la publicación del libro "Plata como cancha", biografía no autorizada del líder del partido de centroderecha Alianza para el Progreso (APP), César Acuña.

El juez Raúl Vega sentenció a Acosta y a Pimentel a dos años de prisión suspendida, el pago de una multa de 1.875 soles (468 dólares) y de una reparación civil de 400,000 soles (100,000 dólares), que deberá ser abonada en forma conjunta, a favor del demandante Acuña que los querelló tras la publicación del libro en 2021.

Acosta expresó su "total desacuerdo" con la sentencia y apeló la condena y la reparación civil, de la misma forma que Pimentel, responsable de la editorial Penguin Random House, manifestó al magistrado no estar conforme con la resolución y agregó que apelará la misma "en todos sus extremos".

El juez Raúl Jesús Vega admitió 34 de las 55 frases que el excandidato presidencial de Alianza para el Progreso (APP) César Acuña Peralta consideró agraviantes en el libro "Plata como cancha" .

La resolución se dio a la hora de condenar al periodista de investigación y al director de la editorial Penguin Random House, Jerónimo Pimentel, a dos años de prisión suspendida por difamación agravada.

El titular del Juzgado Penal Liquidador 30 de la Corte Superior de Justicia de Lima también impuso el pago solidario (incluida la editorial) de S/400 mil a favor de Acuña Peralta, así como reglas de conducta para Acosta y Pimentel, entre ellas no ausentarse de sus domicilios sin autorización judicial y concurrir a control biométrico cada 60 días para informar sobre sus actividades.

Roberto Pereira, abogado del autor de "Plata como cancha", indicó que la sentencia constituye una "estocada mortal" contra el periodismo de investigación, porque "está exigiendo un estándar imposible de cumplir, no solo acá sino en el mundo". Agregó que en los próximos días estarán presentando formalmente la apelación.

Acosta, en declaraciones a Latina Noticias, refirió que tenían la sensación de que la sentencia sería negativa, pero "no con argumentos tan pobres".

REACCIONES

El abogado Andrés Calderón, director de la Clínica Jurídica de Libertades Informativas de la Universidad del Pacífico, afirmó que lo más resaltante de este fallo es que el juez "desconoce" la doctrina del "reporte fiel o neutral", que es reconocida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el Caso Herrera Ulloa en el 2004.

"Si Acosta citó a la exesposa de Acuña, no se le puede exigir que corrobore [la denuncia de esta]. Lo que debe probar es que la señora lo dijo y que haya sido bien contextualizado. Esto es algo que ha desconocido el juez en varias partes de la sentencia, contraviniendo el estándar del reporte fiel, que es obligatorio, tras la sentencia de la Corte IDH", manifestó.

Fátima Toche, abogada del estudio Iriarte & Asociados, calificó la sentencia contra Acosta y Pimentel como "terrible" y "contraria" a toda jurisprudencia nacional e internacional referida a los medios de comunicación y a la libertad de expresión. "¿Qué es una fuente confiable? ¿Quién determina que la es? ¿Cómo un periodista no va a poder citar a un tercero como fuente?", subrayó a este Diario.

En el acuerdo plenario de la Corte Suprema de Justicia N° 3-2006/CJ-116, que tiene carácter vinculante, se establece que para los supuestos de "reportaje neutral, el deber de la diligencia se satisface con la constatación de la verdad del hecho de la declaración, pero no se extiende en principio a la necesidad de acreditar la verdad de lo declarado".

El Consejo de la Prensa Peruana y la Asociación Nacional de Periodistas del Perú rechazaron la sentencia contra Acosta, Pimentel y la editorial, al referir que el juez "ha abierto un nefasto e histórico precedente contra la libertad de expresión" en el país. Ambas instituciones adelantaron que pedirán una visita del relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) señaló que confía en que jueces superiores "actuarán garantizando la libertad de expresión violentada en la primera instancia del proceso".

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) lamentó que en el Perú se continúe utilizando las demandas en contra de periodistas "como forma de frenar la divulgación de información crítica y de interés público".

La organización pidió al Congreso que legisle "con urgencia" la descriminalización de los delitos contra el honor.

CONGRESISTAS DEPLORAN FALLO

Parlamentarios de Fuerza Popular, Avanza País, Juntos por el Perú y el Partido Morado deploraron la condena contra Christopher Acosta, autor del libro "Plata como cancha", y Jerónimo Pimentel, director de Penguin Random House, de dos años de prisión suspendida por difamación en contra del líder de APP, César Acuña.

"Condena genera mal precedente contra libertad de expresión y periodismo de investigación. Corresponde a segunda instancia revisar decisión judicial", tuiteó la portavoz de la bancada Juntos por el Perú, Ruth Luque.

El parlamentario Alejandro Cavero (Avanza País) indicó que la libertad de expresión es "no negociable". "Una vergüenza este fallo", añadió.

El expresidente de la República Francisco Sagasti consideró que "una denuncia frívola y sin sentido" ha llevado a una sentencia "que es una grosera distorsión de la justicia".

Por el contrario, el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, dijo que "la libertad de expresión nada tiene que ver aquí, sino la corroboración de las afirmaciones en cuestión".

¿DE QUÉ ACUSAN A ACOSTA?

El juez Raúl Jesús Vega responsabilizó a Acosta por declaraciones de terceros.

"Acuña sí es un violador y lo afirmo con conocimiento de causa".

Miriam Pilco Deza, abogada de Rosa del Carmen Gutiérrez. 2006, diario "La Industria".

"Qué buen presidente puede ser un hombre que golpeaba, insultaba y escupía a su esposa...".

Rosa Núñez, exesposa de César Acuña. 6 de noviembre del 2015, diario "Perú21?.

"Yo quiero primero hablar, que me den un ministerio-le dijo Acuña a Mejía en esta reunión [en el SIN]".

Matilde Pinchi Pinchi, exsecretaria de Vladimiro Montesinos. Ante Comisión Townsend del Congreso (2001-2006).

¿DE QUÉ TRATA "PLATA COMO CONCHA"?

El libro hace referencia al político peruano César Acuña y a su historia de secretos, impunidad y fortuna.

El autor Christopher Acosta destaca en su introducción:

"De más está decir que Plata como cancha no es una biografía autorizada. De aquello Acuña tiene por lo menos un libro mandado a hacer. Esta es, en contraposición, la historia que César no quisiera que se cuente de su vida. Su historia no oficial. Bajo esa premisa se ha solicitado su versión de los hechos solo cuando los actos a los que se apuntan podrían suponer un ilícito penal. No debe entenderse por ello, sin embargo, que este libro esté desprovisto de su posición. Su voluntad, sus decisiones, e incluso su voz, están registrados, y provienen de resoluciones gubernamentales, declaraciones en archivo fiscal o los acuerdos confidenciales que firmó sin imaginar alguna vez ver expuestos. Finalmente, este libro ha sido construido gracias a decenas de solicitudes de acceso a la información pública; a la revisión de expedientes judiciales y fiscales".