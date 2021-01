Así será el inicio de la era de Joe Biden minuto a minuto

WASHINGTON.- La ceremonia de inducción de Joe Biden y Kamala Harris el 20 de enero se perfila como un evento diferente a cualquier precedente o presidente, de acuerdo con información de Washingtonian.

La inauguración, organizada en medio de una pandemia y en el mismo edificio saqueado por alborotadores pro-Trump a principios de este mes, las festividades se sentirán diferentes a años pasados, adaptando las tradiciones a la época.

Para los espectadores a distancia, el comité ha planeado un desfile virtual por todo el país que rendirá homenaje a los héroes de Estados Unidos en las primeras líneas de la pandemia.

¿QUIÉNES SON LOS ASISTENTES?

El actual presidente Donald Trump ya anunció su ausencia de la ceremonia, un "no" de RSVP que Biden calificó como "algo bueno".

Por primera vez en más de 150 años, el presidente saliente no asistirá a la investidura. Desde que Andrew Jackson no estuviera presente en la toma de protesta de Ulysses S. Grant en 1869 no se daba este hecho, pero Trump dijo el 8 de enero que no estaría en el evento.

Trump sería el cuarto presidente saliente que no asiste a la investidura de su sucesor. John Adams no estuvo cuando Thomas Jefferson asumió en 1801, John Quincy Adams con Andrew Jackson en 1829 y el mismo Jackson con Grant en 1869. Además, otros tres presidentes no estuvieron en la ceremonia: Martin Van Buren, Woodrow Wilson y tras renunciar por el escándalo de Watergate, Richard Nixon.

Jimmy Carter y Rosalynn Carter, que tienen 96 y 93 años, también se perderán el evento.

Los presidentes vivos restantes y sus cónyuges, que incluyen a Bill Clinton y Hillary Clinton, George W. Bush y Laura Bush, y Barack Obama y Michelle Obama. Se espera que Mike Pence y Karen Pence se presenten, pero el vocero del vicepresidente Devin 'O Malley dice que aún no se ha tomado una decisión.

El padre Leo O'Donovan, presidente emérito de la Universidad de Georgetown, dará la invocación. El pastor de Wilmington, el Dr. Silvester Beaman, dirigirá la bendición.

Andrea Hall, quien dirige el Local 3920 de la Asociación Internacional de Bomberos, está disponible para leer el Juramento a la Bandera. La poeta Amanda Gorman, la primera poeta juvenil laureada del país, dará una lectura.

Algunos nombres que encajan mejor con TMZ que Playbook estarán presentes. Lady Gaga planea cantar el Himno Nacional y J.Lo ofrecerá una actuación. Más adelante en el día, más celebridades festejarán a Biden con programación virtual. Según Politico, el comité inaugural eligió a Tom Hanks para presentar una fiesta televisada con una lista repleta de estrellas que incluye a Jon Bon Jovi, Demi Lovato y Justin Timberlake.

TEMA DEL COMITÉ INAUGURAL DE BIDEN

Para la inauguración, el tema es "Estados Unidos Unidos", mientras que el Comité Conjunto del Congreso sobre Ceremonias Inauguradas seleccionó "Nuestra Democracia Decidida: Forjar una Unión Más Perfecta" como el principio central de la ceremonia.

¿QUÉ PASA ANTES DE LA CEREMONIA?

Comenzando con una nota sombría, los eventos inaugurales incluirán una ceremonia de iluminación en honor a los estadounidenses que han perdido la vida a causa de covid. La vigilia se llevará a cabo en el Reflecting Pool a partir de las 5:30 PM.

El Comité de Inauguración Presidencial también erigirá 191,500 banderas desde el National Mall hasta la calle 13 y 56 pilares de luz. Cada estado y territorio tendrá su bandera representada. La exhibición, denominada "Campo de banderas", representa a aquellos que no pueden viajar a Washington, según las súplicas del alcalde Bowser y del Comité Inaugural de Biden de mantenerse alejados de la ciudad.

¿CÓMO SERÁ LA CEREMONIA DE INAUGURACIÓN?

La ceremonia de juramentación el 20 de enero aún se llevará a cabo en el frente oeste del Capitolio, una escena que recientemente fue el telón de fondo de los disturbios a favor de Trump. Biden y Harris prestarán juramento público al mediodía.

No habrá ningún almuerzo del Congreso después de la ceremonia de juramento.

En su lugar, el presidente, el vicepresidente, la primera dama y el segundo caballero viajarán al lado este del Capitolio para el habitual Pass in Review. La valoración de las tropas será un asunto de distanciamiento social, una costumbre más adaptada a tiempos de pandemia.

El presidente recién nombrado luego dará un discurso inaugural en el frente este, informa el New York Times. Después de los eventos en el Capitolio, los ex presidentes y primeras damas asistentes se unirán a los Biden y Harris-Emhoff para colocar una ofrenda floral en la Tumba del Soldado Desconocido en el Cementerio de Arlington.

¿Y EL DESFILE?

Los eventos de inauguración omitirán la pompa y la circunstancia de un desfile por Pennsylvania Avenue, optando en cambio por una versión virtual. Los Biden partirán de 15th Street, Northwest, hacia su nuevo hogar, la Casa Blanca, con una escolta presidencial que presenta cada rama del ejército.

De manera similar a la programación a campo traviesa del DNC, el desfile virtual destacará bandas, bailarines, poetas y artistas de todo el país.

Este año, sólo los miembros del Congreso y un invitado tendrán acceso a las entradas para la ceremonia. Si no puede conseguir una cita con un senador, el evento será televisado y transmitido en línea.

MINUTO A MINUTO

10.00 (hora local en Washington) - Comienza un programa virtual , dirigido por la actriz y presentadora afroamericana Keke Palmer y con un mensaje de Jill Biden, la esposa del presidente electo, quien es maestra, dirigido a niños y jóvenes, acerca de la historia de la Presidencia de EU.

11.00 - El presidente electo, Joe Biden, llega al Capitolio.

11.15 - Comienzan las ceremonias en un estrado montado en la fachada occidental del Capitolio, cuando Leo J. O'donovan, un sacerdote jesuita y expresidente de la Universidad de Georgetown, pronuncie una invocación religiosa.

A continuación, Andrea Hall, la primera mujer afroamericana que alcanzó el grado de capitana en el Cuerpo de Bomberos de South Fulton, en Georgia, recitará el Juramento de Lealtad.

Lady Gaga cantará el himno nacional y la poetisa Amanda Gorman leerá sus versos compuestos para esta ocasión. Gorman, la primera Poeta Joven Laureada en 2017 sufría, al igual que Biden, un impedimento del habla.

Luego harán sus contribuciones musicales Jennifer López y el cantante de country Garth Brooks, tras lo cual Silvester Beaman, pastor de la Iglesia Metodista Episcopal Africana, impartirá una bendición.

11.55 - La jueza Sonia Sotomayor, la primera magistrada hispana del Tribunal Supremo, tomará el juramento de Kamala Harris, la primera mujer con ancestros de la India y afrocaribeños en ocupar la Vicepresidencia de EE.UU. Harris jurará su lealtad a la Constitución sobre dos biblias: una que perteneció a una amiga de su familia, y otra que fue de Thurgood Marshall, el primer magistrado afroamericano del Supremo.

12.00 - Apenas las campanas del reloj señalen el mediodía, el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, tomará el juramento constitucional que Biden pronunciará con su mano sobre una edición de 1893 de la Biblia, sostenida por su esposa.

La ceremonia en el Capitolio culminará con un discurso que el nuevo presidente dirigirá a la nación mirando hacia la gran explanada del parque central, el Mall de Washington, cubierta con miles de banderitas estadounidenses y cercada por tropas militares.

Biden y la ya primera dama Jill, junto con Harris y su esposo, Doug Emhoff, pasarán revista a una formación militar con escuadras de las cuatro fuerzas armadas, en honor de la transferencia pacífica del poder a un nuevo comandante en jefe, y se trasladarán al Cementerio Nacional de Arlington para colocar una ofrenda floral en la Tumba del Soldado Desconocido.

Rodeados de escolta militar de honor, Biden y Jill, acompañados por Harris y Emhoff, irán a continuación a la Casa Blanca, de la cual pocas horas antes se habrá ido el para entonces expresidente Donald Trump, quien se negó a participar en la transmisión del mando.

20.30 - Tom Hanks, Eva Longoria y Kerry Washington presentarán un espectáculo virtual de 90 minutos en el cual estarán presentes Bruce Springsteen, John Legend, Jon Bon Jovi, Foo Fighters, Demi Lovato, Ant Celmons, Ozuna, Luis Fonsi y Lin-Manuel Miranda, entre otros.

¿DÓNDE VER EL EVENTO?

El evento será transmitido por las cadenas de TV abierta en los Estados Unidos, como ABC, CBS, NBC y FOX, además de que canales de noticias como CNN transmitirán el evento.

Existe también la posibilidad de ver el evento por internet, en la web oficial de la investidura (https://bideninaugural.org/watch a las 11:30 tiempo del Este en Estados Unidos (10:30 hora del centro de México).

PRIMERAS ÓRDENES EJECUTIVAS

El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, tiene preparados decenas de decretos que planea firmar en sus diez primeros días en el poder, incluida una decena de órdenes que rubricará este miércoles, el día de su investidura, afirmó este sábado uno de sus asesores.

Además de enviar el día de su investidura al Congreso una propuesta de reforma migratoria que incluirá una vía a la ciudadanía para los 11 millones de inmigrantes indocumentados que hay en Estados Unidos e instar al Congreso a que apruebe su plan de estímulo económico de 1.9 billones de dólares, Biden tomará varias medidas de forma unilateral.