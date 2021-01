Así se vivió desde adentro el asedio al Congreso

WASHINGTON.- La sesión que ratificaría la victoria a Joe Biden como presidente de Estados Unidos en el Congreso, fue inusual, una pieza de teatro político rebelde, luego vinieron los gritos en los pasillos. Y vidrios rotos, textos de pánico y confusión, y una interrupción abrupta del funcionamiento básico del gobierno, testimonios dan detalles a Politico.

El miércoles, cuando las oleadas de manifestantes pro-Trump abrumaron a la Policía del Capitolio de los Estados Unidos y atravesaron los vestíbulos y las escaleras del edificio, atraparon a periodistas y a casi todos los miembros del Congreso.

Algunos de ellos tenían salidas; el vicepresidente Mike Pence, que estaba allí para presidir el Senado, fue rápidamente trasladado a un lugar seguro. Algunos no lo hicieron. Los miembros se lanzaron al suelo de la galería; las salas se pusieron rápidamente en servicio como lugares seguros para los periodistas que cubrían la sesión.

Cinco de los periodistas en el edificio eran reporteros del Congreso para Politico, cuyos ritmos normales cubren los asuntos diarios mucho más burocráticos del Congreso.

Ellos describieron para Politico vía telefónica lo que sucedió en esas horas frenéticas y confusas cuando la amenaza a la democracia estadounidense provenía del interior del edificio.

BURGESS EVERETT, CO-JEFE DE LA OFICINA DEL CONGRESO

"Estábamos en nuestra pequeña galería, que está justo enfrente de la cámara del Senado. Comenzamos a ver videos en Twitter de manifestantes afuera del edificio, como que se apoderaban de la policía o lo intentaban. Y, ya sabes, eso fue un poco inquietante", contó a Politico.

"Entonces, me levanté y caminé. Miré por las ventanas para ver qué estaba pasando y me di cuenta de que había mucha gente. Hay una valla muy estricta que rodea el perímetro de donde puede ir y donde no puede ir. Y me di cuenta de que, de repente, había cientos de personas dando vueltas en lugares donde no deberían estar".

STEPHEN VOSS, FOTÓGRAFO

"Llegué al lado oeste del Capitolio. Estuve allí solo 10 minutos antes de que comenzara a ver gente usando las barricadas de metal para empujar hacia el Capitolio. A las 2:04, la policía del Capitolio estaba rociando gas pimienta hacia la multitud y la multitud estaba luchando. Un alborotador también roció a la policía con gas pimienta".

TINA NGUYEN, REPORTERA DE LA CASA BLANCA

"Estaba de pie cerca de la intersección de Delaware y Constitution. Se podía ver una gran multitud de seguidores del MAGA acercándose desde varias cuadras de distancia. La policía les dijo a las personas que estaban allí que siguieran avanzando, y la multitud, que al principio del día agradecía a la policía, comenzó a decir cosas como: "¡Solo desobedece! Solo desobedece".

"Estaba claro que querían ocupar el edificio. Sarah Ferris, reportera del Congreso: Estaba sentada en la galería de prensa de la Cámara, a pocos pasos de la cámara, cuando empezaron a llegar los textos. El edificio Madison, una pequeña esquina del complejo del Capitolio, fue evacuado. Luego, la policía corrió por los pasillos de Cannon, golpeando las puertas para sacar al personal", agregó.

OLIVIA BEAVERS, REPORTERA DEL CONGRESO

De repente, todas estas fuentes se comunicaron con nosotros. Recibíamos mensajes de texto, correos electrónicos, tweets, Signal, todas las plataformas, de que había todas estas amenazas: una bomba potencial en la Biblioteca del Congreso, un paquete sospechoso.

MELANIE ZANONA, REPORTERA DEL CONGRESO

"El personal de la galería comenzó a decirnos: "Estamos escuchando que podríamos tener que cerrarnos. Si ese es el caso, tendremos que cerrar las puertas con llave y escoltarlo al interior de la cámara".

"Hay un balcón que da al piso de la casa. Nos dijeron que, si nos encerramos, todos iremos al balcón, tomaremos sus bocadillos, tomaremos sus teléfonos celulares. Es posible que estemos allí mucho tiempo si tenemos que bloquearlo, así que traiga todas las cosas que necesita. También nos dijeron dónde estaban ubicadas las campanas de escape".