Así se ve el Huracán Michael desde el espacio

El huracán de categoría 4 Michael tocó hoy tierra cerca de Mexico Beach, en el noroeste de Florida, zona donde se registra una marejada ciclónica "mortal" y vientos "catastróficos", informó hoy el Centro Nacional de Huracanes (NHC).

En un boletín especial, el NHC indicó que el ciclón se fortaleció nuevamente y mueve ya vientos máximos sostenidos de 250 kilómetros por hora y rachas superiores, y se dirige rumbo nornoroeste a 22 km/h.

Desde hace años no ha llegado a la zona del "Panhandle" de Florida un huracán como Michael, que ha ido fortaleciéndose desde que este martes se adentró en el Golfo de México y hoy de madrugada llegó a la categoría 4 de la escala de Saffir Simpson, de un máximo de 5.

Con vientos máximos sostenidos de 250 km/h, Michael estuvo a punto de tocar tierra como huracán de categoría 5, lo que hubiera sido a partir de unos vientos de 252 km/h.

Los meteorólogos del NHC pidieron a los residentes en la zona que no salgan a la calle a pesar de la "calma relativa" que genera el paso del ojo del huracán, pues los fuertes vientos reaparecerán "rápidamente".

El gobernador de Florida, Rick Scott, prometió que "en cuanto Michael pase" se producirá una "masiva respuesta" para apoyar al Panhandle, con más de un "millar de especialistas en búsqueda y rescate de personas" y 3.500 miembros de la Guardia Nacional del estado.

En el momento en el que el NHC emitió el boletín especial, Michael estaba a unos 10 km de la localidad de Mexico Beach, que según el censo tiene 1,072 habitantes.

Los meteorólogos indican que, ahora que tocó tierra, se espera que el ciclón se debilite mientras cruza el sureste del país, después de un giro hacia el noreste esta tarde o noche y un incremento en su velocidad de desplazamiento.

Los vientos huracanados se extienden desde el ojo del ciclón hasta 75 km, mientras que los de fuerza de tormenta tropical (menos de 75 m/h) se sienten hasta a 280 km.

Junto a los fuertes vientos y lluvias, que podrían acumular hasta 30 centímetros en algunas zonas, lo que podría provocar riadas, la mayor preocupación de las autoridades es el aumento del nivel del mar.

Las previsiones de los meteorólogos apuntan a que el nivel del mar podría subir hasta los 4,2 metros en la región debido a los fuertes vientos, la marejada ciclónica que provoca y la subida de la marea, prevista para esta tarde.

EL MENSAJE DE TRUMP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció hoy que "probablemente" visitará algunas de las zonas que se vean afectadas por el huracán Michael en el sureste del país en los próximos días y señaló que podría ser "el domingo o el lunes".

Iremos allí abajo (al sureste) tan pronto como sea posible pero no quiero interferir en los (equipos) de primeros auxilios. (...) Miraremos el domingo o el lunes", aseguró Trump en un encuentro con la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, y el director de la Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA), Brock Long.

El mandatario también señaló que posiblemente acudirá esta noche al mitin que tenía previsto en Pensilvania pese al temporal, aunque apuntó que tomarían una decisión próximamente.

"Probablemente iremos allí y volveremos (a Washington). (...) No sé qué hacer porque ya hay mucha gente allí", comentó el presidente sobre la llegada del ciclón Michael.

En esta línea, incidió en que el huracán era una "pequeña tormenta" hace una semana y que "se ha convertido en un monstruo".

