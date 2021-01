Así se protegen de la covid los millonarios de Nueva York

NUEVA YORK.- Sus teléfonos no dejan de sonar. La mayoría de las llamadas a doctores en Nueva York provienen de gente adinerada buscando un acceso urgente a la vacuna, de acuerdo con The New York Times.

Edward Goldberg en un médico de cabecera en el acaudalado vecindario de Upper East Side en Manhattan. Diario recibe varias llamadas de personas buscando la vacuna para el coronavirus. Una de ellas incluso estaba dispuesta a volverse miembro de la práctica en donde trabaja el doctor (y pagar 20 mil dólares al año), pensando que se le daría acceso prioritario.

Varias de estas personas también llaman preocupadas, ya que vacacionaron en lujosos destinos, como la isla caribeña de San Bartolomé o resorts de ski en Aspen, y contrajeron el virus.

Organizaciones como el Fondo Monetario Internacional han reconocido que el coronavirus ataca principalmente a las personas de bajos recursos, "especialmente en los países pobres y en las economías avanzadas como los Estados Unidos, donde el acceso a la atención médica no está garantizado".

Nueva York es el cuarto estado con el mayor número de contagios en el país. Statista reporta más de 1 millón 100 mil casos hasta la fecha. Desde que el estado comenzó a distribuir la vacuna a mediados de diciembre, se han tomado medidas para que las dosis se administren a los ciudadanos más vulnerables. El gobernador Andrew Cuomo anunció grandes multas, de hasta un millón de dólares, a cualquier equipo médico que intente saltarse los protocolos de distribución de la vacuna. También existe la posibilidad de que se revoque el derecho a ejercer de los médicos en esta posición.

Alexander Goldberg, un reconocido médico apodado "Dr. Hamptons", nota que cada vez lo llaman más personas preocupadas por la enfermedad. Su hijo Mark, con quien trabaja, explicó a The New York Times: "He tenido gente llamándome a diestra y siniestra. Les digo que ni siquiera tenemos la vacuna todavía, y luego dicen, 'Bueno, yo soy la primera persona a quien se la darás cuando la recibas', y yo digo, 'Sí, claro'".

Lara Devgan, cirujana plástica de Park Avenue, publicó hace unos días un video de ella misma recibiendo la vacuna para el coronavirus. La doctora declaró que lo considera un servicio público, ya que le preocupan las teorías conspirativas sobre la vacuna.

Muchos de estos rumores hablan sobre la rapidez con la que fue desarrollada. Otras teorías son acerca de cómo los esquemas de vacunación tienen el propósito de alterar el ADN de las personas o implantar un microchip en cada individuo. Lara Devgan explica que la preocupación más común entre sus clientes, muchos de los cuales tienen rellenos faciales inyectables, es que la vacuna cause inflamación facial y por lo tanto altere los resultados de los procedimientos.

La periodista Ginia Bellafante, autora del artículo, explica que hay prioridades diferentes en cuanto al tema del coronavirus. Los ricos, expone, "están acostumbrados a encontrar soluciones cuando quieren algo que escasea y ven poca necesidad de un enfoque diferente cuando se trata de protegerse de una enfermedad que ha devastado en gran medida a la clase baja".

(MJP)