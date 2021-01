Así reseñaron el NYT y el Post la investidura de Biden

Joe Biden es el presidente número 46 de los Estados Unidos luego de jurar su toma de protesta en las escalinatas del Capitolio, en Washington DC.

The New York Times tituló: Democracy has prevailed, Biden vows to mend nation (La democracia ha prevalecido, Biden promete reparar la nación).

El diario de la "gran manzana" reseñó que el presidente Biden asume el cargo mientras la nación se enfrenta a profundos desafíos y promete buscar la unidad después de cuatro años tumultuosos.

A su vez, la vicepresidenta Kamala Harris se ha convertido en la mujer de más alto rango en la historia de Estados Unidos.

En tanto, The Washington Post tituló Unity is the path (La unidad es el camino), y destacó que Joe Biden prometió deshacer gran parte del legado de su predecesor y restaurar lo que él llama "el alma de Estados Unidos" al demostrar que los últimos cuatro años representaron una aberración en lugar de una ruptura duradera en el tejido nacional.