Así reaccionó la prensa internacional ante el reclamo de AMLO por Cuba

Este jueves, durante la celebración del Día de la Independencia de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió al mandatario de Cuba, Miguel Díaz-Canel.

La visita causó polémica, no solamente por la presencia del líder cubano, acusado por varios países de violar los derechos humanos de los manifestantes durante las protestas de julio de este año en la isla, sino también por las palabras del presidente de México.

"Es preciso recordar lo que decía George Washington, ´las naciones no deben aprovecharse del infortunio de otros pueblos´", expresó. "Dicho con toda franqueza, se ve mal que el gobierno de Estados Unidos utilice el bloqueo para impedir el bienestar del pueblo de Cuba, con el propósito de que éste, obligado por la necesidad, tenga que enfrentar a su propio gobierno".

También expresó, sobre el presidente de Estados Unidos: "Ojalá que el presidente Biden, quien posee suficiente sensibilidad política, actúe con esa grandeza y ponga fin para siempre a la política de agravios hacia Cuba".

Algunos de los medios principales de Estados Unidos, como The New York Times o The Wall Street Journal no registraron el llamado de López Obrador. Lo mismo sucedió con medios británicos como The Guardian.

Sin embargo, algunos medios internacionales sí cubrieron las peticiones del presidente mexicano a Joe Biden. Esto es lo que reportaron algunos de ellos al respecto.





ASSOCIATED PRESS

Con una nota titulada "México destaca la visita del líder cubano en el Día de la Independencia", el medio basado en Nueva York acepta que los efectos de las sanciones de Estados Unidos han asfixiado la economía cubana.

Sin embargo, AP agrega que hay otros factores involucrados, como la pandemia y la "mala gestión económica de Cuba".

También explica que, con sus comentarios, López Obrador podría estar buscando separarse un poco de Estados Unidos.

"Después de acordar esencialmente con Estados Unidos ayudar a evitar que los migrantes lleguen a la frontera estadounidense, y recibir a los que sean devueltos, López Obrador necesita alguna forma de señalar que México no ha abandonado su política exterior tradicionalmente independiente", asegura.

A pesar de esto, recuerda que México busca tener buenas relaciones con su país vecino.

"López Obrador también ha dado prioridad a mantener buenas relaciones con Estados Unidos. México puede estar apostando por que una administración estadounidense tan preocupada por las oleadas de migrantes en la frontera esté dispuesta a pasar por alto las divergencias en materia de política exterior", señala.





MIAMI HERALD

En un artículo titulado "El viaje del líder cubano a México pone de manifiesto los retos de la política exterior de Biden en la región", el diario Miami Herald explica que algunas personas en Washington se mostraron sorprendidas ante la invitación de Díaz-Canel a México.

Sin embargo, el medio explica que "el clima político es muy diferente ahora, y López Obrador, que representa a un grupo de partidos de izquierda, ha utilizado su apoyo a Cuba para enfatizar la soberanía como un mensaje clave de su gobierno".

También recuerda que López Obrador ha colaborado con las políticas migratorias de Joe Biden y de su antecesor, Donald Trump, pero que ha habido fricción en otras áreas, como su relación con Cuba y su criticismo de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Agrega que el asunto "es un ejemplo más de las dificultades de la administración Biden para cumplir sus objetivos de política exterior y conseguir apoyo regional para denunciar el historial de derechos humanos del régimen cubano".









