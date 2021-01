Así reacciono la prensa internacional al segundo impeachment de Trump

Después de horas de intenso debate, finalmente la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó con 232 a favor y 197 en contra someter a un segundo juicio político o impeachment al presidente Donald Trump, esta vez por el cargo de "incitar a la insurrección".

Puedes leer: Nancy Pelosi pide invocar la Enmienda 25 para destituir a Trump

Durante la votación hubo al menos 10 republicanos que votaron junto con los demócratas que presentaron la acusación. Este cargo contra el presidente desencadenará un juicio en el Senado, que no se espera que comience sus procedimientos hasta que Trump haya dejado la Casa Blanca el próximo martes.

Con ello Trump pasará a la historia como el único presidente estadounidense que ha enfrentado dos veces un juicio político.

Esta mañana diversos medios incluyendo los de Estados Unidos y del mundo han dedicado sus portadas al ''impeachment'' contra Trump, entre ellos encontramos al The Wall Street Journal, New York Times, Washington Post, USA Today; así como medios internacionales como el diario El País, Le Monde y The Times.

The New York Times tituló su portada "Impeached", mientras que WSJ y WSP eligieron "Trump acusado de nuevo".

De acuerdo con la Constitución de Estados Unidos, se establece que el Congreso puede destituir al presidente, vicepresidente, o jueces federales por "traición, corrupción u otros delitos y faltas graves".

El juicio político se desarrolla en dos etapas, la primera de ellas a cargo de la Cámara de Representantes, quien vota y formula la acusación que detallan los cargos contra el presidente a lo que se conoce como "impeachment".

Una vez formulada la acusación en la Cámara Baja, le corresponde al Senado organizar el juicio político.

