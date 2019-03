Así pudieron evitarse los accidentes del Boeing 737 MAX 8

REDACCIÓN 22/03/2019 06:00 a.m.

La incorporación de dispositivos de seguridad que Boeing ofertaba como opcionales pudieron evitar los recientes accidentes aéreos que involucran al avión 737 MAX 8 de la compañía estadounidense.

El indicador faltante permite a los pilotos saber la inclinación de la nave, en adición, los aviones siniestrados de las aerolíneas Lion Air de Indonesia y Ethiopian Airlines no incluían un dispositivo que alerta al piloto sobre complicaciones en la lectura de los sensores, reportó The New York Times.



En virtud de ello, el fabricante ha anunciado que integrará dichos dispositivos de manera estándar a sus aviones, además de que modificará los manuales de manejo, así como la formación de los pilotos de estas aeronaves.

Ello a través de un programa desarrollado enfocado en la formación de los pilotos en el nuevo sistema de estabilización.

Por su parte, la agencia de la aviación (FAA) de Estados Unidos dio a conocer que Boeing alista un boletín en el que detalle las añadiduras que requieren los 387 aviones del 737 MAX 8 que se encuentran en servicio, en dos variantes.

A raíz de las investigaciones del accidente en Etiopía ha trascendido que el piloto a los mandos no obtuvo el entrenamiento debido en el simulador de vuelo, además de que Ethiopian Airlines recibió en sus filas al piloto dos meses atrás. En contraste, la aerolínea insiste en que el aviador completó el adiestramiento recomendado por la FAA respecto a la transición de la anterior generación del B737

La compañía africana recuerda que los pilotos supieron de las fallas en el sistema MCAS –que busca la estabilización de la nave ante un alto grado de inclinación en el ángulo de ataque- tras el accidente de Lion Air en octubre de 2018.

En menos de cinco meses los dos accidentes sumaron 346 víctimas mortales. En ambos la totalidad del pasaje y la tripulación perdieron la vida.

