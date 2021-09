Así pega la crisis migratoria en la popularidad del presidente de EU, Joe Biden

La crisis migratoria en la frontera entre México y Estados Unidos, con miles de personas provenientes de Guatemala, Honduras, El Salvador y Haití, principalmente, ha pegado en los niveles de aprobación del presidente estadounidense, Joe Biden.

Apenas el 35% de los estadounidenses aprueba el manejo de la inmigración por parte de Biden, en comparación con el 43% en abril, cuando ya era uno de los peores problemas del presidente, según la nueva encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.

De acuerdo con la plataforma FiveThirtyEight al 29 de septiembre, un concentrador de muestras demoscópicas, el presidente Biden tiene un 50% de desaprobación a su gestión contra un 45% de aprobación, sus niveles más alto y bajo, respectivamente. El balance toma como referencias las encuestas de YouGov, Rasmussen, GBAO y RMG.

El presidente Joe Biden está atrapado luego de adoptar importantes objetivos políticos progresistas sobre el tema después de ganar la nominación demócrata y ha comenzado a promulgar algunos.

Su administración se ha visto obligada a enfrentarse a un número inusualmente alto de migrantes que intentan ingresar al país a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México; la respuesta federal ha encendido tanto a críticos como a aliados.

MAYORKAS, BLANCO DE CRÍTICAS

De acuerdo con un cable de la agencia AP, gran parte de la ira se centra en la persona encargada del tema migratorio de la administración, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.

"Ser golpeado por ambos lados en materia de inmigración no es una sorpresa", dijo Mayorkas a NBC el fin de semana pasado. "Estamos en el epicentro de la división del país, lamentablemente".

El resultado es que la migración se ha convertido en una distracción temprana, y no deseada, para una administración que prefiere concentrarse en la pandemia, la economía y otras prioridades políticas.

El tema migratorio es un punto débil para Biden dentro de su propio partido, con solo el 60% de los demócratas diciendo que lo aprueban.

Las imágenes de agentes de la Patrulla Fronteriza a caballo que impiden que los migrantes haitianos crucen el Río Bravo sólo aumentaron la angustia. Si bien las fotos ampliamente compartidas sugirieron incorrectamente que los agentes estaban usando sus riendas para azotar a los migrantes, en su mayoría negros, Mayorkas y Biden expresaron su indignación por las tácticas que el Departamento de Seguridad Nacional está investigando.

HERENCIA DE TRUMP

Algunos de los partidarios más firmes de Biden en Capitol Hill y entre los defensores de los inmigrantes externos ya habían expresado su indignación por la continua dependencia de la administración de una norma de salud pública de la era Trump, conocida como Título 42, para expulsar rápidamente a los migrantes, incluidos miles de haitianos.

La negativa de la administración a detener el Título 42, incluso apelando una orden judicial para dejar de depender de él para expulsar a las familias, junto con la falta de progreso en el Congreso en un amplio proyecto de ley de inmigración, que Biden presentó al asumir el cargo, ha llevado a sus partidarios a advertir un retorno a las políticas de estricto cumplimiento del presidente Barack Obama.