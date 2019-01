Así felicitó Trump a Bolsonaro, el nuevo presidente de Brasil

REDACCIÓN 01/01/2019 03:36 p.m.

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, mediante la red social Twitter externó una felicitación a Jair Bolsonaro, quien a partir de este primero de enero asume la presidencia de Brasil.

De acuerdo con el mandatario estadounidense, Bolsonaro dio un discurso inaugural "grandioso".

Congratulations to President @JairBolsonaro who just made a great inauguration speech - the U.S.A. is with you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 de enero de 2019

Elizabeth Warren, la demócrata que enfrentará a Trump en 2020

Por su parte, el ultraderechista brasileño agradeció la felicitación de Trump y dijo que "juntos, bajo la protección de Dios, brindaremos prosperidad y progreso a nuestros pueblos", apuntó Bolsonaro.



Dear Mr. President @realDonalTrump, I truly appreciate your words of encouragement. Together, under God´s protection, we shall bring prosperity and progress to our people! https://t.co/dplAFNJGdA — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) 1 de enero de 2019

Una encuesta realizada por la firma Datafolha señala que 65 % de los brasileños considera que la gestión del nuevo presidente será excelente o buena, mientras que un 17 % cree que será regular, un 12 % que será mala y un 6 % dijo no tener una posición al respecto.



LEA TAMBIEN Jair Bolsonaro asume con la confianza de un 65% de los brasileños en su gobierno Los resultados del sondeo fueron divulgados el día en que Bolsonaro asumirá como el presidente 38 de Brasil

LEA TAMBIEN El peligro de AMLO, que sea una oportunidad perdida: Moisés Naím Moisés Naím explica que el único parecido de López Obrador con el mandatario venezolano sería si pierde la oportunidad de llevar a México a un sitio más alto

djh