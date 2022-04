Así es el avance de la ultraderecha en Francia

Los franceses votaron este domingo para reelegir al presidente Emmanuel Macron, quien estará al frente del país por un segundo mandato de cinco años. Esto lo convierte en el primer líder francés en ser reelegido en 20 años.

Según los resultados finales, Macron obtuvo el 58.54% de los votos y así venció a su contrincante, la ultraderechista Marine Le Pen. Esta no es la primera vez que esto sucede, pues ambos se enfrentaron en los comicios del 2017.

Sin embargo, hay una diferencia en esta ocasión: el margen de victoria es considerablemente más estrecho.

Las cifras reflejan la división que existe en Francia actualmente y muestran que el apoyo hacia el movimiento ultraderechista ha aumentado en los últimos años.





LAS CIFRAS DE MARINE LE PEN Y LA ULTRADERECHA

La plataforma Statista revela que el 33.9% de los votantes favorecieron a Le Pen durante las elecciones del 2017. Tan solo cinco años después, esta cifra ya es del 41.5% (lo que equivale a unos 13.3 millones de personas).

La ultraderecha nunca había tenido resultados tan favorables en el país.

En 2002, el fundador del Frente Nacional (y padre de Marine Le Pen), Jean-Marie Le Pen, solamente obtuvo el 17.8% de los votos totales.

En 2007, ni siquiera pasó a la segunda vuelta de los comicios. Lo mismo le pasó a Marine Le Pen en 2012.





LO QUE SIGUE PARA MACRON

Macron reconoció las dificultades que le esperan durante los próximos cinco años en el gobierno en su discurso de victoria.

En primer lugar, prometió "escuchar el silencio de los abstencionistas" y las razones de quienes votaron por la ultraderecha.

"Este voto me compromete para los próximos años, en particular para respetar las diferencias", señaló el mandatario. "Los próximos años, sin duda, no serán tranquilos, pero serán históricos y juntos los escribiremos para nuestras generaciones".









ACV