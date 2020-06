Así es como las empresas combatirán el racismo tras muerte de Floyd

El sorprendente asesinato de George Floyd a manos de un oficial de policía ha provocado un alboroto político y social dentro y fuera de los Estados Unidos.

Manifestantes de todo el mundo se echaron a las calles la semana pasada, ¿el asesinato de George Floyd marcará el momento de poner fin a ese ciclo? ¿De qué modo aprovechará la comunidad empresarial la ocasión para tomar la iniciativa?

Respuesta de la comunidad empresarial

La comunidad empresarial, que a menudo desconfía de la controversia, ha expresó su indignación.

Te puede interesar Protestas por caso George Floyd invaden Estados Unidos

El contexto es de compromiso mixto en el pasado. Las empresas han recibido críticas por no actuar de manera adecuada o por no hacerlo, incluso con las mejores intenciones. Si bien las palabras pueden expresar menos que los hechos, ¿podría la demostración de solidaridad y empatía de los líderes empresariales ser precursora de un cambio real?

- El Director Ejecutivo de Merck (MSD), Kenneth Frazier dijo "George Floyd podría ser yo", mientras que varias empresas radicadas en Minesota se han comprometido a "invertir en un cambio sustancial" en sus organizaciones para abordar "desigualdades raciales y justicia social".

- Nike, por su parte, cambió su emblemático eslogan Just Do It ("Hazlo") en un vídeo en línea, diciendo: "Por una vez, no lo hagas". "No finjas que no existe un problema en Estados Unidos. No le des la espalda al racismo. No aceptes que nos quiten vidas inocentes. No busques más excusas. No pienses que esto no te afecta. No te sientes y te calles". La medida generó solidaridad, incluso de su eterno rival, Adidas, que retuiteó el vídeo y dijo: "Juntos es cómo logramos el cambio".

- Mientras que los líderes de CommonSprit Health afirmaron lo siguiente: "Tras haber visto los efectos del racismo sistémico en la atención médica durante décadas, estos eventos recientes acentúan nuestra determinación por exigir justicia, verdad y dignidad para todos". El presidente y director ejecutivo de Duke Health, en una carta muy personal, declaró: "Nuestro trabajo no termina con esta carta ... Les aseguro que el liderazgo de Duke Health se dedica a desarrollar soluciones que nos ayuden a fortalecernos y dar forma a un mañana más fuerte".

Promesas y compromisos

Algunas empresas han presentado compromisos financieros y promesas de financiación para iniciativas que luchan contra la desigualdad racial.

- Bank of America ha prometido mil millones de dólares para ayudar a las comunidades de todo el país a abordar la desigualdad económica y racial.

- Cisco y su director ejecutivo, Chuck Robbins adoptaron una posición firme al posponer su mayor evento para consumidores Cisco Live, solo unas horas antes de su supuesta celebración, y prometieron 5 millones de dólares a organizaciones benéficas dedicadas a combatir el racismo y la discriminación.

- Verizon Communications va a donar 10 millones de dólares, mientras que Uber Technologies hará lo propio con 1 millón de dólares para dos grupos que trabajan para hacer que el sistema de justicia penal de EU sea más equitativo (Center for Policing Equity e Equal Justice Initiative).

Con información de World Economic Forum.

(María José Pardo)