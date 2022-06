Así dieron la noticia sobre el aborto en EU los periódicos más famosos del orbe

Periódicos de todo el mundo reseñaron en sus portadas la noticia desde Estados Unidos sobre la decisión del Tribunal Supremo de fallar en contra de la protección del derecho al aborto vigente desde 1973.

Esto representa una decisión histórica que permitirá a cada estado decidir si mantiene o prohíbe este derecho reproductivo.

El fallo señala que la Constitución "no otorga" este derecho y devuelve la autoridad para poder legislar sobre el aborto al "pueblo" y sus "representantes electos".

The Washington Post , The New York Times, Los Angeles Times, The Wall Street Journal titularon sus portadas con el tema, dando énfasis al derribo o vuelco de la Corte al tema Roe vs. Wade en alusión al litigio judicial ocurrido en 1973 en el que Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó que la Constitución de Estados Unidos protege la libertad de una mujer embarazada para elegir abortar sin excesivas restricciones gubernamentales.

































PROTESTAS EN TODO EU





Miles de personas salieron a la calle en decenas de ciudades de Estados Unidos para protestar por el fallo del Tribunal Supremo que este viernes eliminó la protección federal del derecho al aborto, lo que ha permitido que varios estados ya restrinjan ese derecho.

Una de las protestas más multitudinarias fue la de la capital de Estados Unidos, donde centenares de personas se concentraron durante horas frente al Tribunal Supremo al grito de "¡Mi cuerpo, mi decisión!" o "¡Abortemos el Tribunal!".

Consignas similares se escucharon en hasta 70 localidades de EE.UU., según el recuento de la cadena CNN.

Algunas habían sido organizadas para la noche del viernes por grupos como Planned Parenthood, la organización que gestiona la mayor red de clínicas de salud reproductiva en Estados Unidos; pero otras surgieron de manera espontánea con mujeres que se unieron para alzar la voz.

Las protestas fueron especialmente numerosas en las principales ciudades de EE.UU., como Nueva York donde miles de personas se concentraron en el Washington Square Park, una céntrica plaza que tradicionalmente acoge mítines políticos y manifestaciones.

En Los Ángeles (California), los manifestantes bloquearon el tráfico del centro de la ciudad, mientras que en Filadelfia (Pensilvania) miles se concentraron frente al emblemático Ayuntamiento y en Austin (Texas) hubo una protesta frente a la corte federal.

Otros cientos de personas salieron a la calle en Atlanta (Georgia) en dos manifestaciones diferentes que se unieron a los pies del parlamento estatal.

INCIDENTES EN IOWA Y ARIZONA

La mayor parte de las marchas se desarrollaron de manera pacífica, aunque se registraron incidentes en las localidades de Cedar Rapids (Iowa) y Phoenix (Arizona).

En Phoenix, la Policía dispersó con gas lacrimógeno a manifestantes que se habían concentrado frente al parlamento de Arizona y que estaban golpeando con fuerza los ventanales del edificio, algo que había obligado a los senadores estatales a interrumpir la sesión.

La Policía de Phoenix aseguró en un comunicado que había empleado gas lacrimógeno porque los manifestantes "intentaron romper el cristal" del edificio.

Por otro lado, en Cedar Rapids, dos personas resultaron heridas al ser atropelladas por un coche durante una protesta.

En un comunicado, el alcalde de Cedar Rapids, Tiffany O'Donnell, dijo que la policía estaba investigando el suceso.

El fallo del Tribunal Supremo contra el aborto ha generado un gran nivel de confusión y las clínicas de algunos estados, como las de Arizona, han dejado de practicar abortos por miedo a enfrentarse a consecuencias penales.

Mientras tanto, el aborto ya es ilegal en nueve estados (Alabama, Arkansas, Kentucky, Luisiana, Misuri, Oklahoma, Dakota del Sur, Utah y Wisconsin).

Todos ellos habían aprobado con anterioridad unas leyes destinadas a prohibir el aborto y que entraron en vigor tan pronto como se hizo pública la decisión del Tribunal Supremo.

La organización Planned Parenthood, que gestiona la mayor red de clínicas de salud reproductiva en EE.UU., estima que 26 estados acabarán prohibiendo el derecho al aborto, en cuestión de días, semanas o meses.