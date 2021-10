Así avanza el derecho a la eutanasia en Colombia

El 10 de octubre de este año, Martha Liria Sepulveda será la primera persona con un diagnóstico no terminal en recibir la eutanasia en Colombia.

"Soy de buenas, tengo buena suerte", dice Martha al medio Noticias Caracol. "Estoy más tranquila desde que me autorizaron este procedimiento: me río más, duermo más tranquila".

La mujer de 51 años de edad, reciente de Antioquia, padece Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) desde hace tres años, y llegó al punto de no poder caminar debido al dolor que siente en sus piernas.





LA EUTANASIA EN COLOMBIA

Aunque la eutanasia fue despenalizada en Colombia desde 1997 por la Corte Constitucional, fue hasta 2015 que el gobierno la reglamentó. Según el medio, se han realizado 157 de estos procedimientos desde entonces.

(Foto: Noticias Caracol)





Solamente las personas con enfermedades graves terminales podían acceder a la eutanasia. Sin embargo, el 23 de julio de este año, la Corte amplió el derecho a la muerte digna bajo ciertas circunstancias: que el procedimiento sea realizado por un médico, que sea con el consentimiento libre e informado del paciente, y que éste cuente con algún padecimiento físico o psíquico.

Fue el 6 de agosto cuando Martha recibió luz verde para la eutanasia.

"Si es desde el plano espiritual, yo estoy totalmente tranquila", explica. "Soy una persona católica, me considero muy creyente de Dios, pero Dios no me quiere ver sufrir a mí y yo creo que a nadie".





