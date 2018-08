Así atraparon a la "viuda negra" que asesinó a su esposo

REDACCIÓN 23/08/2018 05:17 p.m.

Phil Nisbet presuntamente se había suicidado en mayo del 2009 tomándose todo un bote de pastillas a las cuales era alérgico, sin embargo, su hermana Lee-Anne Cartier sospechaba de lo sucedido.

Para Lee, el peor defecto que tenía su hermano es que "confiaba demasiado en la gente".

Lee-Anne era la menor de cuatro hermanos, Roger, Andrew y Phil Nisbet que "era el más bueno de la familia" y el mayor de los hermanos.

Esto ocurrió hace 40 años cuando la familia de Lee se fue a Australia y Phil Nisbet se quedó en Nueva Zelanda a trabajar como camionero.

En mayo del 2009 Lee-Anne recibió una llamada telefónica para informarle que Phil había muertoy según información de la policía le había encontrado en su camión y creían que se había suicidado.

"Era demasiado extraño. No sabía nada de Phil desde hacía un par de años, así que realmente no sabía qué había pasado con su vida. No paraba de pensar, ¿qué diablos ocurrió?", pensó Lee

La autopsia mostró que el cuerpo de Phil contenía altos niveles de una droga antihistamínica a la que era alérgico.

Lee viajó a Nueva Zelanda para despedirse de Phil antes de que fuese incinerado, pero la mujer de Phil, Helen (con la que no se hablaba desde el 2006) se negó a dejarle sola con él.

Lance, hijo de Lee-Anne, había ido a Nueva Zelanda a quedarse con Phil y Helen unos días y se había peleado con esta por lo que desde aquella pelea Lee sólo había visto a su hermano una vez, cuando ambos visitaron a sus padres en Australia. Esto fue un par de meses antes de la muerte de Phil.

"Conocí a Helen por primera vez en 2004, y me pareció la típica ama de casa", dice Lee-Anne. "Pero pronto me di cuenta de que no era una persona emocionalmente estable".

JAMP