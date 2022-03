Artesana de EU vende muñeco vudú de Putin para "evitar que cree el caos"

En las últimas semanas, noticias sobre la invasión de Ucrania por parte de Rusia le han dado la vuelta al mundo.

Mientras que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha recibido elogios debido a su manejo del conflicto, su homólogo ruso, Vladimir Putin, ha recibido fuertes críticas en diferentes plataformas.

La oposición al mandatario de Rusia se ha hecho presente de varias maneras, desde protestas hasta memes. La más reciente llega en forma de un muñeco vudú.





"EVITA QUE VLADIMIR PUTIN CREE EL CAOS"

La artesana puertorriqueña Di Di, que vive en Florida (Estados Unidos), está vendiendo estos muñecos vudú de Putin hechos a mano. Según el medio Daily Star, Di Di se anuncia en la plataforma Etsy bajo el nombre "BadCherrybyDD".

El muñeco mide unos 17 centímetros e incluye siete pines para clavarlos en él. La descripción del producto lee: "Evita que Vladimir Putin cree el caos. Pégale como él lo ha hecho con todo el mundo".

En tan solo una semana, la artesana ha vendido unas 150 figuras de Putin, por unos 30 dólares cada una.

Pero el muñeco es solamente el último modelo de su colección, pues también tiene figuras del presidente norcoreano Kim Jong Un, de la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris y del basquetbolista Lebron James.

Sin embargo, dice que los muñecos más vendidos son los de Donald Trump y Joe Biden.

"No voto, no soy parte de ningún partido político, creo que es divertido", explicó a Daily Star. Agregó que no cree en los rituales mágicos, pero que algunos de sus clientes sí lo hacen.

"No creo en el poder de los muñecos vudú, pero creo que mis clientes sí", afirmó. "Empecé a hacer los muñecos vudú en octubre de 2014, y luego en 2016 un amigo me dijo que hiciera uno personalizado y entonces hice el muñeco vudú de Donald Trump".





ACV