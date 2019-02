Arrestan a dentista acusado de anestesiar y violar a sus pacientes

Un cirujano dentista fue acusado de anestesiar y violar a sus pacientes que van de los 17 a los 21 años de edad, las autoridades siguen investigando.

Michael Lee Hasson, de 55 años y de profesión dentista, fue detenido la semana pasada por haber violado a varias mujeres entre octubre de 2017 y julio de 2018; las víctimas aseguran haber asistido a consulta, donde fueron anestesiadas y después violadas por el médico.

El cirujano dentista laboraba en la clínica Wilmington Oral Surgery, la cual ya se deslindó de los cargos que ejercen sobre el doctor, pues afirma que él rentaba el espacio para atender en sus instalaciones.

CHARGED: Wilmington Police arrested Michael Lee Hasson, 55, Thursday night and charged him with three counts of sexual battery and one count second degree forcible sex offense. 1/3 pic.twitter.com/NYTVoqArhl