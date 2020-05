Argentina y Francia reinician actividades, entre cautela y ansia

Argentina y Francia comenzaron a reiniciar paulatinamente algunas de sus actividades luego de las cuarentenas que se impusieron en ambos países a causa del covid-19.

En Buenos Aires, la capital argentina, hubo cautela, pues por tratarse de la ciudad con más casos, aún se continúa en fase 3, los niños ya pudieron a salir a caminar a la calle, aunque los parques continúan cerrados, informó Victoria Eglau, reportera alemana que vive en el país sudamericano.

En cambio en Francia, luego de 57 días de distanciamiento social, todo el país comenzó la reapertura de algunas actividades económicas, y en Venarey-les-Laumes, una población de la región de Borgoña, la población aprovechó para ir a los centros comerciales y el transporte lucía casi igual antes de la pandemia, afirmó Héctor, mexicano avecindado ahí.

En Francia hasta este 11 de mayo se habían registrado 177 mil 547 casos de contagio, según la página de la Universidad Johns Hopkins. En Argentina eran 6 mil 278 y México 36 mil 327.

SE ASOMAN LOS NIÑOS

En Argentina, su capital continúa en fase 3, al tratarse de la zona con más contagios. Con excepción de las principales capitales de las provincias del país, el resto entró en fase 4 con reapertura progresiva.

En Buenos Aires los niños comenzaron a salir a dar paseos cortos desde el 10 de mayo. Eso sí, con cubrebocas, o barbijo, como dicen allá, aseguró Eglau.

"Está habiendo un poco de vida en el espacio público. Hoy por primera vez se están asomando los niños que no se veían durante algunas semanas. Son pocos y los parques siguen cerrados. Esa es una plaza que milagrosamente está abierta; muchos bancos ni siquiera se ocupan", dijo la periodista Victoria Eglau a La Silla Rota, que compartió una imagen de la plaza mencionada.

Los niños corren por la plaza, es lo único que pueden hacer, ya que no hay juegos. Hay un niño con una bicicleta y otros corriendo un poco, cosa que no pudieron hacer por dos meses, describió.

Aunque las medidas de reapertura de algunas actividades empezarían este 11 de mayo en Argentina, no fueron totales y para ello se fijaron protocolos.

En el caso de la periodista el trabajo lo hace desde su casa y como vive en Buenos Aires, que permanecerá en fase 3, no previó muchos cambios.

"Para mí no cambia nada, sigo con mi trabajo en casa. Si salgo habrá negocios abiertos pero no muchos más que antes. Hay un protocolo en los que habrá nuevos rubros que abran, como joyerías, me pregunto quién las va a comprar en este momento. Las concesionarias de autos abrirán. Los negocios de alimentos ya estaban abiertos. Las ferreterías abrirán por si se te rompe algo en el hogar para comprar repuestos. Hay muchos rubros que no; zapatos y ropa aún no se puede, los shoppings o centros comerciales continuarán cerrados. En Buenos Aires y en otras capitales provinciales va a tardar más".

Eglau, quien conoce la región a la perfección, previó que como en otros países, Argentina sufrirá las consecuencias del parón de actividades ocasionado por la pandemia mundial.

"Empeorará la pobreza, habrá bancarrota de empresas e incluso del Estado. Faltan palabras para expresar la preocupación de lo que nos viene el próximo año".

Con el permiso de salir un poco, ella aprovechó y lo hizo. Las calles estaban iluminadas por el sol y resaltó la belleza del Instituto Nacional Sanmartiniano, dedicado al prócer nacional, José de San Martín, que cruzó los Andes y derrotó a los españoles.

SE LANZAN A LAS CALLES

En Francia, el confinamiento terminó hoy 11 de mayo, pero solo de manera parcial. Aún quedan impuestas algunas medidas, explica por su parte Héctor, mexicano que vive en Venarey-les-Laumes, una población de la región de Borgoña.

Pese a las medidas paulatinas, la gente salió a las calles a mostrar su euforia en los centros comerciales.

"La gente se lanza como tonta como si les fuera la vida en ello", dijo.

"Las escuelas están abiertas solo en nivel maternal. Empresas, comercios, servicios públicos de transporte reabrieron, excepto los bares, los restaurantes, los cafés, hoteles y gimnasios. Los protocolos de seguridad como el distanciamiento de seguridad, la desinfección de lugares, el uso de gas hidroalcohólico, la no manipulación de productos, divisores de plexiglás, la utilización de mascarillas y el pago con tarjeta de crédito continuarán", explicó.

En los servicios públicos de transportes y en hospitales las mascarillas continúan como obligatorias. En el país galo se habla de que son 3.3 millones de pacientes sintomáticos y asintomáticos. El programa de testeo de covid en la entrada de empresas se instauró y en las ciudades más grandes se harán 7 mil test por semana, con aparatos de control llevados desde China, agregó.

El paulatino regreso tendrá algunas consecuencias con las cuales tendrán que lidiar quienes viven en Francia.

"Los precios aumentarán por las nuevas exigencias sanitarias impuestas a los comercios y a las empresas. Las visitas a hospitales sólo serán con cita. Las casas de retiro continuarán cerradas, lo mismo que las playas y las fronteras. El derecho a desplazarse estará limitado a un radio máximo de 100 kilómetros. Lo que ya no será necesaria es el salvoconducto e identificación para estar en la calle. Fueron 57 días de confinamiento totales. Si hubiera un aumento de casos se regresaría al confinamiento. Aún no hay informes económicos ni de trabajos perdidos", concluyó.

FOTOS: Victoria Eglau