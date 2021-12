Apps de embarazo, desinformación sobre vacunas covid: The Washington Post

La aplicación de embarazo What to Expect's "Pregnancy & Baby Tracker", que ofrece artículos personalizados, videos, gráficos del desarrollo de su bebé y otras características basadas en su fecha de parto, también está ofreciendo una sección de "comunidad" plagada de historias de miedo, teorías de conspiración y falsedades descaradas sobre la seguridad de las vacunas covid, de acuerdo con información de The Washington Post.

Mashaya Engel, de 26 años, quien dio a luz a su hija en agosto, dijo que encontró múltiples publicaciones que expresaban escepticismo sobre la seguridad de vacunarse contra el coronavirus durante el embarazo.

"Busqué vacunas en las discusiones grupales y apareció: algunas mamás discutían sobre no vacunar a sus hijos o recibir vacunas demoradas", dijo Engel.

Otros usuarios notaron un fenómeno similar: "La mayoría de los comentarios de conspiración de antivax y microchip que he visto", tuiteó uno en mayo.

Si bien los gigantes de las redes sociales como Facebook y YouTube se han enfrentado a una fuerte presión para acabar con la información errónea durante la pandemia, las aplicaciones más pequeñas también han tenido problemas para vigilar sus plataformas y controlar las falsedades.

Las aplicaciones dirigidas a los padres primerizos, que a menudo se enfrentan a un volumen abrumador de nuevas decisiones, han demostrado ser particularmente vulnerables a los usuarios que buscan promover todo tipo de vacilaciones ante las vacunas.

Por ejemplo, en la aplicación Glow, que ayuda a los usuarios a rastrear sus patrones de ovulación, una búsqueda de "vacuna" muestra numerosas publicaciones en las que los padres se disuaden mutuamente de vacunar a sus hijos.

También hay una reseña de un libro para niños llamado "Yo sin vacunas: un viaje al médico" con un enlace para comprar el libro en Amazon.

(En la página de la tienda de Amazon del libro, una descripción dice que "Charlie está emocionado de ir a su cita anual con el médico... ¿Puede mantener la calma y explicarle al médico por qué NO se vacunará?".

Y en la aplicación de conexión para padres Peanut, nombrada una de las mejores aplicaciones de 2021 por Apple, las listas de libros y recursos sobre los supuestos peligros de las vacunas han circulado en los foros de discusión.

Los sitios que incluyen What to Expect y Peanut han tenido políticas contra la información errónea sobre las vacunas durante años, pero durante mucho tiempo, no lo controlaron estrictamente, hasta que las falsedades y el miedo a las vacunas contra el coronavirus pusieron de relieve el impacto de permitir que se filtrara.

La información errónea generalizada que vincula la vacuna contra el coronavirus con la infertilidad y las complicaciones del embarazo ha sido atribuida a las bajas tasas de vacunación entre las embarazadas.

Sólo el 35 por ciento de las personas embarazadas de entre 18 y 49 años se habían vacunado por completo hasta el 4 de diciembre, casi cuatro meses después de que los CDC publicaran nuevos datos que respaldan una recomendación de que las personas embarazadas se vacunen.

Este año, "Pregnancy & Baby Tracker" de What to Expect, que tiene 2 millones de usuarios al mes, hizo nuevas inversiones significativas en moderación de contenido y comenzó a prohibir a los teóricos de la conspiración por primera vez, dijo la compañía a The Washington Post el mes pasado.

La diferencia fue evidente: a fines de noviembre, una revisión de sus foros arrojó muchas menos publicaciones que pusieran en duda la seguridad de las vacunas contra el coronavirus y más señales de publicaciones e hilos que se habían eliminado.

"Cambió", dijo Engel, un estudiante de posgrado en Reliance, Dakota del Sur, y asistente de servicios sociales en una clínica de salud conductual en una reserva de nativos americanos. También notó que había más artículos que animaban a los usuarios a vacunarse. "Era como si [la aplicación fuera] más o menos 'para eso', para las madres embarazadas que se vacunan".

Hannah Hastings, directora de marca y comunicaciones de Peanut, dijo a The Post en un comunicado que había eliminado las publicaciones antivacunas antes mencionadas y prohibido a sus autores de acuerdo con sus "Pautas comunitarias" de 2019. Glow no respondió a una solicitud de comentarios.