Apps de citas: el arma secreta de los soldados rusos y ucranianos

Durante la invasión de Ucrania por parte de rusia, soldados de ambas partes están usando apps de citas, como Tinder, como arma de guerra.

En los últimos días, miembros de las fuerzas armadas rusas contactaron a mujeres ucranianas a través de la aplicación. Según el medio británico The Sun, esto ha abierto la posibilidad de que soldados, tanto rusos como ucranianos, abran perfiles falsos en estas aplicaciones para descubrir la ubicación y los movimientos de las tropas enemigas.

Una mujer ucraniana, Dasha Synelnikova, dijo al medio que hizo "match" con varios soldados ucranianos a unos 30 kilómetros de distancia.

"En realidad vivo en Kiev, pero cambié la configuración de mi ubicación a Járkov después de que un amigo me dijera que había tropas rusas por todo Tinder", dijo Synelnikova a The Sun.

"No encontré a ninguno de ellos atractivo y nunca me plantearía acostarme con el enemigo. Automáticamente me desplacé a la izquierda para rechazarlos, pero había tantos que me picó la curiosidad y entré en un intercambio de mensajes", continuó la ucraniana.

HERRAMIENTA CONTRA LOS RUSOS

Pero estas aplicaciones de citas también han funcionado para la estrategia de mujeres ucranianas.

Medios como The New York Post reportaron hace unos días que un grupo de mujeres ucranianas contactaron por medio de una aplicación a varios hombres de un grupo de las fuerzas rusas conocido como Spetsnaz. Tras acordar encontrarse con ellos, les dispararon a los soldados.

Una fuente aseguró a varios medios que más de 30 combatientes rusos han muerto en episodios similares.

