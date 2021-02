Apagón masivo golpea Gran Bretaña, hogares y aeropuertos se ven afectados

Hogares, aeropuertos, semáforos y trenes en Reino Unido se han visto afectados por los apagones que se registraron en la área de Londres, sudeste, Midlands y en el noreste también.

UK Power Networks, que controla las líneas eléctricas de Londres y el sudeste, y Western Power Distribution en Midlands, el suroeste y Gales, confirmaron interrupciones generalizadas.

UK Power Networks tuiteó este viernes: "Somos conscientes de un corte de energía que afecta a grandes partes de Londres y el sudeste. "Creemos que esto se debe a un fallo en la red de National Grid, que está afectando a nuestros clientes".

Por su parte, Western Power Distribution informó que están en proceso de restaurar el servicio a los clientes, pues el inconveniente también está afectando los servicios de trenes dentro y fuera de Londres, incluidos Thameslink, Southern y Gatwick Express, presentando demoras y cancelaciones.

Mientras que los semáforos en la capital también están experimentando algunos problemas y la línea Victoria en el metro de Londres está suspendida, confirmó Transport for London.

Ante lo sucedido, utilizaron las redes sociales para pedirle a las personas que sean cautelosas al usar las carreteras, ya que algunos semáforos se apagaron como resultado de los cortes de energía.

“Debido a una falla a gran escala de National Grid, hay un corte de energía en las áreas de Londres y el sudeste, lo que significa que algunos semáforos están apagados. ¡Por favor sean muy cautelosos en las carreteras!”, escribió Transport for London en Twitter.

Powercuts being reported across the country after a significant generation outage on the UK power network this afternoon caused a major frequency drop. Our assets responded within a second to bring frequency back up and restabilise the grid #powercut pic.twitter.com/6YrwIohHjU — Upside Energy (@upsideenergy) 9 de agosto de 2019

MJP