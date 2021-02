Ante negativa del muro, Trump se retira de las negociaciones contra cierre de gobierno

Este miércoles, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se retiró de la reunión sostenida con los líderes demócratas sostenida para negociar el término del cierre de gobierno que se mantiene desde la última semana del 2018.

Mediante un tuit, el mandatario expresó que la junta con Nancy Pelosi, líder de la Cámara de Representantes y Chuck Schumer, líder demócrata en el Senado; fue una pérdida de tiempo debido a la negativa que expresaron los funcionarios en referencia a la construcción del muro fronterizo al sur de la nación estadounidense.

"El muro nunca será construido": nuevo gobernador de California

“Pregunté qué pasaría en 30 días si de inmediato abro la situación, ¿van a aprobar la Seguridad Fronteriza que incluye un muro de acero en la frontera? Nancy dijo NO. Yo dije adiós, ninguna otra cosa funciona”, puntualizó Trump.

Just left a meeting with Chuck and Nancy, a total waste of time. I asked what is going to happen in 30 days if I quickly open things up, are you going to approve Border Security which includes a Wall or Steel Barrier? Nancy said, NO. I said bye-bye, nothing else works! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 de enero de 2019

El monto que se pide dentro del presupuesto federal para la financiación del muro asciende a 5 mil 700 millones de dólares.

De igual forma las negociaciones emprendidas el pasado fin de semana sobre el tema, llevadas a cabo entre Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, y funcionarios del partido demócrata, no rindieron ningún fruto.

djh