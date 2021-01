AMLO contra la covid, sin medidas ni arrepentimiento: Washington Post

El diario estadounidense The Washington Post publicó este martes una nota donde cuestiona la política de México contra la pandemia de covid-19, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador contrajera esta enfermedad.

En su nota publicada en su portal de noticias, titulada "Política pandémica de México: Sin policía. Sin toques de queda. Sin multas. Sin arrepentimiento.", donde afirma que a casi un año de la lucha de México contra el coronavirus los hospitales se encuentran al límite, luego de que los casos comenzaran a aumentar en las últimas semanas tras las fiestas decembrinas.

Aseguró que las muertes han sobrepasado las 150 mil, colocando al país como el cuarto con más muertes en el mundo, de acuerdo con la Universidad Johns Hopkins.

En la nota se puede leer que autoridades federales decidieron no adoptar medidas coercitivas durante el mes de febrero de 2020, a diferencia de otros países del mundo, como China, donde surgió la covid-19. Y es que en el país casi 60 por ciento de los trabajadores viven con un sueldo diario.

No obstante, los especialistas consultados por The Washington Post no coincidieron en si las políticas del Gobierno ante la pandemia fueron equivocadas, lo que refleja la dificultad de balancear la Salud Pública y los Derechos Humanos.

La noticia de que el presidente Andrés Manuel López Obrador dio positivo a covid-19 vino a acrecentar las críticas a su gobierno por el manejo de la pandemia, publicó este martes la agencia de noticias Reuters.

Es el caso de Jesús Ortega, exlíder del Partido de la Revolución Democrática (PRD), quien consideró que López Obrador fue "irresponsable y descuidado" por haber subido a un vuelo "sabiendo que podría estar infectado".

"El problema es que él es el presidente. Si el presidente viola las pautas de salud, está dando un mal ejemplo a los demás ", dijo Ortega, quien también deseó a López Obrador una pronta recuperación.

cmo