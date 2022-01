América Latina "no es el patio trasero de EU": Biden en discurso de aniversario

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dio un discurso este miércoles con el motivo de su primer aniversario en la Casa Blanca.

Desde su residencia oficial, el mandatario habló sobre algunos de los temas principales en su agenda, como la pandemia de la covid-19, las elecciones de 2024 y las relaciones con otros países.

Happening Now: President Biden holds a press conference. https://t.co/f100fL6Q0n — The White House (@WhiteHouse) January 19, 2022





LAS RELACIONES CON AMÉRICA LATINA

Biden también habló sobre sus relaciones con América Latina y aseguró que la región no es el patio trasero de Estados Unidos, sino el delantero.

"Solíamos hablar, cuando era un joven en la universidad, del patio trasero de Estados Unidos, pero no es el patio trasero, creo que al sur de la frontera con México es el patio delantero de Estados Unidos. Somos gente igual", dijo Biden.

Por otro lado arremetió contra Trump, sin mencionarlo por su nombre, por "el gran daño" que causó a la región por su política exterior.

También aseguró que Washington no dicta lo que ocurre en otras partes del continente: "El problema que tenemos son las grandes dificultades para compensar los errores que cometimos en los últimos cuatro años, y llevará algún tiempo", apuntó.

No obstante, Biden no respondió a la pregunta de un periodista sobre cuándo iba a visitar América Latina.

Además, destacó que una de las medidas que adoptó su gobierno fue celebrar una cumbre de las democracias en diciembre, aunque no fueron invitados algunos países de Centroamérica.

Agregó que está pasando mucho tiempo "hablando y tratando" en lo que se refiere a la política hacia el presidente venezolano, Nicolás Maduro, a quien calificó de "dictador". Y también apuntó que de la misma manera está dedicando tiempo a Chile y a Argentina, aunque matizó que "no son lo mismo" que Venezuela.

Biden también habló de migración y apuntó que la gente abandona sus hogares en Centroamérica para dirigirse a Estados Unidos porque "tienen problemas reales".

A ese respecto habló de sus logros cuando fue vicepresidente de Barack Obama y recordó que trabajó para proporcionar miles de millones de dólares a las naciones emisoras de migrantes.

Por el momento, Biden no ha logrado impulsar una gran reforma migratoria, como había prometido, por las ajustadas mayorías demócratas en el Congreso.





ERRORES EN LA PANDEMIA

Biden admitió que su gobierno debió hacer más pruebas para detectar la covid-19 desde hace meses y que este error ha contribuido a la "fatiga" pandémica, sobre todo tras la llegada de la variante ómicron al país.

"Aunque hemos hecho muchos avances, sé que hay mucha frustración y fatiga", dijo. "¿Debimos haber hecho más pruebas antes? Sí. Pero estamos haciendo más ahora. Hemos pasado de cero tests (de antígenos) para hacer en casa hace un año a 375 millones de pruebas en el mercado solo este mes".

El mandatario reconoció que la llegada de la variante ómicron, en un momento en el que parecía que la pandemia estaba cediendo, "ha sido demasiado" difícil de soportar para muchos estadounidenses, pero afirmó que esto no debe causar "pánico".

"(La lucha contra la pandemia) es un trabajo que aún no ha terminado. Iremos a mejor. Estamos avanzando hacia un momento en el que covid-19 no perturbará nuestras vidas diarias, en que la covid-19 no será una crisis", prometió.

También afirmó que las vacunas y las pruebas seguirán permitiendo "salvar vidas" y "mantener abiertos los negocios y las escuelas".

Durante las últimas semanas, las autoridades estadounidenses han recibido críticas por sus confusas recomendaciones sobre los días necesarios de aislamiento y el uso de cubrebocas.

La Casa Blanca ha tratado de corregir su respuesta en los últimos días. A partir de esta semana, los estadounidenses podrán solicitar cuatro pruebas de antígenos gratuitas por hogar y obtener cubrebocas N95 de manera gratuita.





UN PAÍS MÁS "UNIFICADO" QUE BAJO TRUMP

Biden afirmó que Estados Unidos está más unificado que hace un año, pero menos de lo que debería.

"Diría que sí, pero no está tan unificado como debería", dijo Biden en respuesta a una pregunta de la prensa, en referencia a su promesa de unir al país tras la división alentada por su predecesor Donald Trump.

Sostuvo que Estados Unidos está pasando por "una serie de puntos de inflación" en la historia que ocurren en todas las generaciones.

En ese sentido, señaló que va a haber muchas transiciones y que la cuestión principal va a ser si se pueden mantener las instituciones democráticas, no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo.

Biden opinó que "va a ser duro" y que se va a necesitar de liderazgo: "Y no me doy por vencido ante la perspectiva de poder hacerlo".





LAS ELECCIONES DE 2024

El mandatario también afirmó que la vicepresidenta Kamala Harris volverá a ser su compañera de fórmula en las elecciones presidenciales de 2024.

Biden fue preguntado si estaba satisfecho con la labor de Harris para proteger el derecho al voto y si iba a ser su compañera de fórmula en los próximos comicios.

"Sí y sí", dijo Biden sin dudar.

Harris se convirtió en la primera mujer en alcanzar la vicepresidencia del país, así como en la primera afroamericana en ocupar este puesto y en la primera persona de origen indio o asiático en hacerlo.

El aura de Harris se ha ido diluyendo en los últimos meses, en medio de las supuestas tensiones entre su oficina y el equipo de Biden, a la vez que sus actividades pasan cada vez más desapercibidas. La vicepresidenta lucha ahora por redefinir su perfil y recuperar la atención de los ciudadanos.

Harris ha sonado como una posible candidata para las elecciones de 2024 debido a la edad de Biden (que tiene 79 años), aunque el mandatario ha insistido en que se presentará a las próximas elecciones.





CAMBIOS AL PLAN SOCIAL DE BIDEN

El presidente también admitió que tendrá que trocear su plan de gasto social y contra el cambio climático, llamado "Build Back Better" ("Reconstruir mejor"), para lograr la aprobación de algunas de sus provisiones en el Congreso.

"Para mí está claro que probablemente tendremos que trocearlo", dijo el mandatario.

"No voy a negociar contra mí mismo sobre lo que debería o no debería estar dentro de ese paquete, pero creo que podemos romperlo, y conseguir aprobar cuanto más podamos ahora, y volver y luchar por el resto más tarde", añadió.

"Build Back Better" incluye las propuestas más importantes de Biden en política interna. Busca destinar 1.75 billones de dólares a programas dirigidos a mejorar los sistemas sanitarios, educativos y el cuidado de menores y ancianos, además de luchar contra la crisis climática.

Este plan fue aprobado el año pasado por la Cámara Baja, pero naufragó en diciembre pasado, cuando no consiguió reunir los votos necesarios para salir adelante en el Senado.

Biden reveló este miércoles que ha "estado hablando con un número de sus compañeros" en el Congreso y afirmó que podría conseguir la aprobación de partes de su plan social.

Por ejemplo, dijo que podría obtener el apoyo del Senado para aprobar un paquete de 500 mil millones de dólares de gasto para programas medioambientales y energías renovables destinadas a reducir la emisión de carbono.





LA POSIBLE INVASIÓN DE UCRANIA POR PARTE DE RUSIA

Por otra parte, Biden aseguró que "será un desastre para Rusia" si decide invadir Ucrania y reiteró sus amenazas de fuertes sanciones económicas.

Putin "no ha visto nunca sanciones como las que he prometido que se impondrán si se mueve" hacia Ucrania, apuntó.

En ese sentido, aclaró que Estados Unidos y sus aliados están preparados para "imponer un coste severo y un daño significativo" a Rusia y su economía. "Si invaden van a pagar, sus bancos no van a poder hacer transacciones en dólares".

No obstante, hizo hincapié en que las sanciones dependen de lo que Rusia haga finalmente: "Quiero ser claro que con la imposición de sanciones graves relativas a transacciones en dólares (...) va a haber un impacto negativo en Estados Unidos así como en las economías en Europa, así como un impacto devastador en Rusia".

"Así que voy a asegurarme de que todo el mundo esté en la misma página conforme nos movemos adelante" a la hora de sancionar a Moscú, remarcó.

En paralelo, el presidente dijo que Washington va ayudar a "fortificar" a sus aliados de OTAN en el este de Europa: "Ya hemos enviado unos 600 millones de dólares en equipamiento sofisticado de defensa a los ucranianos".

Pese a estas amenazas, Biden considera que todavía hay espacio para negociar con Vladimir Putin, quien pide garantías de que Ucrania nunca será parte de la OTAN y de que no habrá ninguna "estación de armas estratégica" de la Alianza Atlántica en Ucrania.

"Podemos trabajar en algo para lo segundo", señaló Biden, quien respecto al primer punto destacó que hay tratados internacionales y en Europa que apuntan que uno elige con quién quiere estar. "Pero la probabilidad de que Ucrania se vaya a unir a la OTAN a corto plazo no es muy probable".





ACV