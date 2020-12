Alicea, la primera vacunada contra covid en Puerto Rico

SAN JUAN.- Las autoridades sanitarias de Puerto Rico comenzaron el martes la vacunación contra la covid-19 gracias al cargamento llegado de la farmacéutica Pfizer, un proceso que empezará con el personal médico de los hospitales y la esperanza de frenar el alza de muertes y contagios que se registran en la isla.

La primera persona de este país en ser vacunada fue una terapeuta respiratoria que atendió a los dos primeros pacientes de covid-19 hospitalizados en Puerto Rico.

Se trata de Yahaira Alicea, quien atendió a una pareja italiana que visitó la isla a bordo de un crucero en marzo, uno de ellos murió más tarde.

Alicea dio a conocer que tuvo miedo en ese momento, por lo que llamó a todo el mundo a vacunarse.

"Eso queremos, que esta pandemia se termine (...) no tengan miedo" a la vacuna, lanzó.

La gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, informó a través de las redes sociales de la llegada de las vacunas hoy a la isla.

"¡Tenemos nuestras primeras vacunas! #PuertoRico trabajó diligentemente la logística con el gobierno federal y hoy las tenemos en nuestra tierra. ¡A mover esas primeras fases y a vacunar a nuestra gente vulnerable!", dijo la gobernadora.

La subsecretaria del Departamento de Salud de Puerto Rico, Iris Cardona, había confirmado previamente que la agencia recibiría durante la jornada las vacunas de Pfizer contra la covid-19 para su distribución al personal médico en los 65 hospitales de la isla.

El presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, Víctor Ramos, señaló a Efe que la llegada de las vacunas significa el inicio de un plan que pondrá en marcha la fase 1-A, que establece la vacunación de todo el personal que trabaja en los hospitales.

Ramos indicó que este proceso se prolongará durante cerca de 2 o 3 semanas, antes de dar paso a la fase 1-B, que implicará la apertura de múltiples centros de vacunación por toda la isla y en la que se vacunarán los mayores de 65 años que no viven en centros para ancianos y el personal de salud que no trabaja en hospitales.

LA LUZ AL FINAL DEL TÚNEL

"Supone la luz al final del túnel", resaltó Ramos, tras subrayar que ahora el objetivo es que el 70% de la población puertorriqueña esté vacunada, lo que daría paso a la llamada inmunidad de rebaño (fenómeno bioestadístico que se observa en una población cuando una parte de este es inmune a una enfermedad).

"Con la puesta en marcha de la vacunación en Puerto Rico se debería ver un resultado durante la segunda parte de 2021", subrayó Ramos.

El presidente de los médicos puertorriqueños indicó que, no obstante, el inicio de la vacunación no significa que la situación se haya arreglado, ya que se deberán mantener todas las medidas sanitarias actuales si se quiere que la situación no se desborde.

Respecto a la distribución de la vacuna, la Policía de Puerto Rico y la Guardia Nacional ultiman los detalles de logística para un proceso que se espera comience en horas y que requerirá un amplio despliegue de medios.

LA VACUNACIÓN LLEGARÁ A TODOS LOS RINCONES DE LA ISLA

El ayudante general de la Guardia Nacional, general José Reyes, destacó que el proceso de vacunación, en fases, se espera que llegue a todos los rincones de Puerto Rico.

Detalló que tal y como establecen las directrices del Gobierno estadounidense la repartición de las vacunas estará a cargo del Departamento de Defensa.

El reparto de las vacunas incluye un sistema que permitirá saber dónde está cada dosis en la cadena de distribución en cada momento.

El proceso en Puerto Rico supondrá que la Guardia Nacional active más de 500 hombres, que se sumarán a los 700 que ya trabajan en otras misiones, como la administración de pruebas de la covid-19 en centros de ancianos.

La Guardia Nacional será responsable en esta primera etapa de la distribución y escolta de las vacunas a 65 hospitales, con el apoyo de la Policía.

Para que este proceso de logística se ponga en marcha se compraron varias neveras para mantener las vacunas a la temperatura requerida de las que tres ya han llegado a la isla.

El alcalde del municipio de Cayey, Rolando Ortiz, señaló que espera que el Gobierno escuche a las administraciones locales para que el proceso sea más efectivo.

Recordó que los gobiernos municipales tienen conocimiento de, por ejemplo, dónde están las residencias de ancianos y dónde viven familias vulnerables, entre otros.

El alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera, subrayó que espera que el gobierno convoque a los municipios para discutir los detalles de logística sobre la vacunación.

Los especialistas señalan que un 70% de la población vacunada es el objetivo para lograr una reducción en los contagios, lo que supondría más de 2.2 millones de personas vacunadas en la isla.

El Departamento de Salud reportó hoy diez muertes adicionales por la covid-19 y 461 nuevos contagios confirmados.

Con los fallecimientos adicionales reportados hoy el total de decesos ascendió a 1,282.

Los datos de Salud revelan que a día de hoy los pacientes hospitalizados por la covid-19 ascienden a 609, mientras que hay 101 personas ingresadas en unidades de cuidados intensivos y 105 requieren respiradores.

(Luis Ramos)