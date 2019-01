Al mismo tiempo que mensaje de Trump, Stormy Daniels en ropa interior

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se prepara para pronunciar su primer discurso televisado desde la Oficina Oval de la Casa Blanca, pero del otro lado tendrá una fuerte competencia, ya que la polémica estrella porno Stormy Daniels planea ofrecer su propio programa para aquellos que desean ver algo diferente.

"Si estás buscando algo que valga la pena ver remotamente esta noche a las 9 pm, estaré doblando la ropa vestida en mi ropa interior durante 8 minutos en Instagram en vivo", escribió Daniels en su cuenta de la red Twitter.

El discurso de Trump, durante el cual se espera que defienda la construcción de un muro a lo largo de la extensa frontera de unos 3 mil 200 kilómetros con México, está programado para las 02:00 GMT del miércoles (21:00 locales del martes).

