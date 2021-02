"Al fin supe por qué no tenía la menstruación”, ella era mujer y hombre a la vez

Si iba al médico por un catarro, se inventaban cualquier excusa para poder hacer una exploración ahí abajo. Entré en depresión, severa. Llegué a tener pensamientos suicidas. Empecé a sentir que no estaba bien ser como era. Creía que tenía que volverme súper fina y hasta traté de tener una voz más aguda. Me aseguré de que mi cabello fuera rubio y largo y me mantenía en una dieta severa para estar delgada. En esos momentos tenía una relación con un chico encantador, pero no me atreví a contarle la verdad sobre mí por miedo a que rompiera conmigo”.