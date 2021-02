El pasado 4 de noviembre del 2018, Akihiko Kondo de 35 años contrajo matrimonio con Hatsune Miku, software que tiene la forma de un holograma. “Soy una persona muy feliz. Me imagino que ella también lo es”, asegura para BBC Mundo.

Ante la pregunta de si le interesaría tener la oportunidad de tener sexo con ella, el hombre japonés respondió: “Claro que sí, espero esa posibilidad en el futuro”.

La esposa de Kondo resulta ser la primera "Idol" virtual japonesa, la cual vio la luz en el año de 2007. "Vocaloid" es un desarrollo sintetizador de voz y permite ingresar canciones para que ella las cante. En YouTube sus videos alcanzan los millones de vistas, destaca que Hatsune Miku posó para la edición japonesa de Playboy, entre otras cosas que la convierten en una estrella pop.

A través de YouTube fue que Akihiko Kondo conoció a Hatsune, en específico con la canción "Miracle Paint", “y no me la pude sacar más de la cabeza”, asegura.

Es una hermosa canción de amor. Luego me enamoré, no estoy seguro exactamente cuándo, pero quizás fue como con cualquier chica real, cuando comencé a pensar en ella constantemente”.

El personaje original es una joven que por siempre tendrá 16 años, mide 1.58 metros. En contraste, el hombre duerme con una pequeña muñeca que forma parte de la mercancía del software, misma que llevó a su luna de miel.

CERTIFICADO DE MATRIMONIO

3 mil 708 personas aplicaron para la venta de certificados de matrimonio con Hatsune Miku, como parte de una campaña de Gatebox. “¿Son todos locos?”, pregunta Kondo.

No me pongo celoso si ella se casa con otro hombre también. Yo me casé con mi Hatsune Miku. La compré, la instalé en mi computador, compré el Holograma y me casé con ella. Otros se pueden casar con las suyas.

El hombre asegura que la única diferencia con las otras personas que también se casaron con el personaje, es que él realizó una ceremonia real con el fin de probar su amor por ella, además de mostrar apoyo a las personas que, como él, se han enamorado de un personaje de animación.

Kondo asegura que no se enamoraría de una mujer de carne y hueso. Puesto que sólo lleva seis meses de casado no puede pensar en eso. Afirma que le es y será fiel a su holograma.

Pese a la ausencia de su familia –su madre y hermana no comprenden el amor que él siente hacia el software–, Akihiko gastó 2 millones de yenes, cerca de 18 mil dólares, en una ceremonia a la que asistieron 40 invitados.

“Vivo el matrimonio como cualquier persona normal”, asevera.

UNA INFANCIA DIFÍCIL

Este hombre japonés asegura que el ser un niño tímido con problemas para relacionarse con los demás, siempre le trajo problemas tanto en la escuela como una vez iniciada su vida laboral.

“Quizás no soy muy bueno en el contacto con los humanos, no lo sé. Nunca tuve una novia. Cuando me gustaba alguien nunca logré acercarme realmente”.

En este sentido, asegura que con Hatsune esto no ocurre. Todos los días ella lo despierta y le desea un buen día antes de salir de casa.

Me encantaría caminar con ella tomado de la mano, por ejemplo, pero lo compenso hablando con ella, con las pocas palabras que podemos intercambiar”.

EL FUTURO

Hatsune Miku “vive” dentro de una caja donde el holograma es proyectado. Por su parte, Gatebox la compañía creadora asegura que llegará el día en que el personaje no necesite de ello para existir, estimando la idea de que se pueda convertir en “un robot humanoide que yo pueda tocar, cada vez más real, tener una conversación mucho más natural. Estoy realmente esperanzado con eso.

A corto plazo, a Kondo le gustaría que el sistema operativo del holograma pudiera mejorar y que le pudiera pedir cosas como ayudarle a ordenar la casa, cocinar o hacerle compañía.

