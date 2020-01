Aislado y con comunicación por Internet, así vive un mexicano en Wuhan

El pasado 17 de enero el mexicano Daniel Stamatis se subió a un avión rumbo a China, sin saber que en la ciudad de Wuhan, donde vive quedaría en cuarentena tras la propagación del coronavirus.

El transporte público fue suspendido, el aeropuerto se encuentra cerrado y las autoridades solicitaron a la población no salir a las calles.

Stamatis lleva siete años viviendo en China, que está haciendo un doctorado en arquitectura con bambú en la Universidad de Ciencia y Tecnología de Huazhong, primero vivió en localidades tradicionales y desde 2016, llegó a Wuhan, una ciudad contaminada y en construcción que en unos cinco años será bonita, pero hoy deja mucho que desear.

Antes Wuhan, comenta Stamatis era un lugar donde se hacía escala cuando se viaja a algún país asiático, pero desde el pasado 19 de enero se ha convertido en el centro de atención del mundo debido a que ahí surgió el coronavirus que ha cobrado la vida de 80 personas.

Stamatis comenta que a raíz del virus solo se comunica por Internet y se encuentra viviendo solo.

"Hace como un mes, algunos compañeros publicaban en nuestros grupos de WeChat, una aplicación que es como el WhatsApp pero en chino: 'Usen máscaras', 'Hay que tener cuidado'. Para mí era una exageración porque ya sabes cómo es uno", recuerda Stamatis.

El ciudadano mexicano comentó en una entrevista vía Skype, que el pasado 11 de enero regresó a México a una boda y el 17 nuevamente voló rumbo a Wuhan, sin imaginar que no podría salir de la ciudad y mucho menos de su hogar.

"Si hubiera puesto mi vuelo de regreso unos días más tarde, ya no me hubieran dejado entrar a China, me hubiese tenido que quedar en México y eso hubiese sido perfecto".

Lleva varios días solo: "Solo me comunico por internet, no estoy viendo a nadie".

Stamatis vive con su novia, pero ello se fue unos días a Suzhou, otra ciudad, con su mamá y ya no la dejaron entrar. No la dejaron subirse al tren... Por ley, nadie sale y nadie entra", afirma el arquitecto.

Wuhan se ubica en el centro de China y un lugar en donde habitan 11 millones de personas.

El pasado sábado, el presidente chino, Xi Jinping reconoció la propagación del virus del que aún se sabe poco y se está acelerando.





Con información de BBC

(Karla Alva)