Ahogados en deudas, estudiantes chilenos y el hartazgo por su futuro hipotecado

Tras las manifestaciones que se han suscitado en Chile en los últimos días, la educación ha estado en el centro de dichos conflictos sociales por los créditos equivalentes a préstamos inmobiliarios, matrículas exorbitantes y un sistema de endeudamiento organizado por el Estado.

Dos semanas después del comienzo de las protestas en el país, durante una reunión ciudadana sobre el tema del endeudamiento estudiantil, los relatos de deudas de miles de dólares que crecen como consecuencia de tasas de interés que asfixian a los jóvenes.

"A finales de los años 90, los recursos del Estado eran insuficientes para los estudios, lo que generó este endeudamiento", explica Gonzalo Muñoz, especialista en educación y profesor en la Universidad Diego Portales.

Fue en esa época en la que nació el CAE (Crédito con Aval del Estado), un dispositivo financiero que calza perfectamente con el modelo neoliberal instalado en Chile y que es el centro de la ira de los manifestantes.

Guillermo Jobia, jurista de 24 años, afirma que pagó por estudiar el equivalente a "una casa": "Estoy endeudado hasta por 20 millones (27 mil dólares) y creo que no voy a terminar de reembolsarlo, al menos que gane... no sé, una cosa imposible aquí".

La mayoría de los jóvenes chilenos trabajan durante su formación, pero en empleos baja remuneración en un país en el que el salario mínimo es de 420 dólares.

En el caso de Gunther Birchmeier, de 30 años, no conseguía, con sus trabajos como mesero o empleado de supermercado "por las noches o los fines de semana", reunir los 550 dólares mensuales que costaba su facultad. "La universidad me bloqueó y no podía seguir estudiando", cuenta.

Hace cinco años que rembolsa los préstamos que recibió, y le "quedan 15". Y además, "tienes que ver el tema de los intereses. Me prestaron 10 millones (13 mil 300 dólares) y estoy pagando como 20 millones", calcula.

Educación chilena con Bachelet

En 2015, durante su segundo mandato (2014-2018), Michelle Bachelet permitió a los jóvenes más pobres acceder gratuitamente a los estudios universitarios. La ley acabó además con un sistema de selección impuesto para poder ingresar a los colegios públicos.

Por lo que los más jóvenes tendrán otras condiciones, ya que el endeudamiento afectan a quienes terminaron sus estudios en los últimos 15 años.