Adiós a las donaciones para Iglesia por abuso sexual

REDACCIÓN 21/08/2018 09:14 a.m.

Michael Drweiga ha abierto su billetera durante décadas, cada vez que la canasta de donaciones llega a la iglesia, pero las últimas revelaciones de sacerdotes que abusan sexualmente de niños lo llevaron a la conclusión de que ya no puede donar más.

Brice Sokolowski ayuda a pequeñas organizaciones católicas sin fines de lucro e iglesias a recaudar dinero, pero él también apoya las llamadas recientes para no dar más donaciones.

Y Georgene Sorensen ha sentido suficiente tanto enojo y tanta "tristeza total" en las últimas semanas que está reconsiderando su ofrecimiento semanal económico en su parroquia.

En todo Estados Unidos, los católicos que una vez fueron fieles con su apoyo financiero a sus iglesias están buscando formas de responder a los constantes escándalos de abuso sexual que han manchado la institución en la que creen, con escándalos consecutivos en los últimos dos meses.

El más reciente fue el martes pasado cuando un informe del gran jurado reveló que cientos de sacerdotes católicos en Pensilvania abusaron sexualmente de más de mil niños en seis diócesis desde la década de 1940, crímenes que los líderes de la iglesia son acusados de encubrir.

El informe se produjo dos meses después de que el Papa Francisco ordenó que el ex cardenal Theodore McCarrick fuera removido del ministerio público en medio de acusaciones de que el arzobispo retirado de 88 años abusó sexualmente de un monaguillo adolescente y cometió una conducta sexual inapropiada con seminaristas adultos hace décadas. El mes pasado, Francisco aceptó la renuncia de McCarrick como cardenal y le ordenó una "vida de oración y penitencia".

El "informe más reciente" de Pennsylvania, dijo Drweiga, fue suficiente para hacerle preguntarse a dónde iría su dinero y si estaba siendo utilizado para encubrir abusos.

"En una organización que abarca todo el mundo como la Iglesia Católica, uno no sabe a dónde va su dinero. Y cuando lees sobre estos escándalos de abuso de sacerdotes, eso plantea esa pregunta al más alto nivel. ¿A qué se destina este dinero? ", Dijo Drweiga, de 63 años, que vive en Wilmette, Illinois.

Sokolowski, un residente de Austin, Texas, que fundó Catholicfundraiser.net para brindar asesoramiento a organizaciones católicas sin fines de lucro e iglesias, dijo que ha escuchado de muchos que están "realmente enfermos y cansados" de enterarse de que los sacerdotes abusan de los niños.

"Entonces, lo más importante es que la gente diga: 'Sólo tenemos que dejar de financiar su basura'", dijo Sokolowski, de 36 años.

Afirmó que alienta a las personas a dejar de dar dinero a su diócesis, que supervisa la red de iglesias en un área, pero para seguir apoyando a su parroquia local y decirle a su sacerdote y obispo lo que están haciendo.

Las llamadas a evitar dar donaciones a la Iglesia Católica no son nuevas. Hace cinco años, después de que los escándalos de abuso sexual sacudieron la arquidiócesis en St. Paul, Minnesota, los feligreses hablaron sobre la retención de sus donaciones en protesta.

Pero los católicos se enfrentan a un delicado equilibrio porque algunas de las diócesis que recaudan dinero se comparten con las parroquias, advirtió el Dr. Edward Peters, presidente del Sindicato Edmund Szoka en el Seminario Mayor del Sagrado Corazón en Detroit.

"Solo digo, tengan cuidado de castigar a la Esposa de Cristo y sus hijos dependientes porque algunos sacerdotes e incluso obispos, hombres presuntamente casados con ella como Jesús estaba casado con ella, la abandonaron tan descaradamente", escribió Peters en una publicación de blog Jueves, refiriéndose a la Iglesia Católica.

Sorensen, que vive cerca de Tucson, Arizona, dijo después de que la historia de McCarrick se rompió, su grupo de oración envió una carta a su obispo expresando sus preocupaciones.

"Luego vino el escándalo de Pennsylvania y pensamos: 'Dios mío, esto no ha terminado. Pensamos que todo había terminado '", dijo Sorensen, de 72 años. "Pensamos que estábamos construyendo la nueva iglesia de nuevo".

Sorensen dijo que no planea retener el dinero que prometió, incluida la Campaña Católica Anual de su diócesis, pero que ha hablado con otras personas sobre la posibilidad de no hacer una contribución semanal regular o solo ofrecer dinero para proyectos específicos.

En cuanto a las grandes donaciones futuras, dijo, "definitivamente estamos esperando a ver dónde van a caer todas las fichas".

"Todo se reduce a una cosa: es el mensaje, no el mensaje", dijo. "Soy un católico fiel. ... Nunca me iré de la iglesia. Lucharé para salvarlo".

Para Eddie Shih, sin embargo, el escándalo ha sacudido su fe, una a la que se convirtió hace aproximadamente una década y ha estudiado intensamente durante tres años de escuela nocturna para obtener una maestría en teología.

"Estoy luchando con eso, no es fácil para mí", dijo Shih, un inmigrante taiwanés que vive en la ciudad de Nueva York y asiste a varias iglesias católicas. "No creo que vaya a irme de la iglesia, pero me puedo imaginar a mucha gente ... que simplemente abandonará la iglesia"

Tim Lennon, presidente de la Red de Sobrevivientes de los Abusados por Sacerdotes, dijo que su organización recibió llamadas de católicos que se comprometieron a dejar de donar a su iglesia.

"Es una acción en lugar de simplemente sentarse aquí sin hacer nada", dijo, pero agregó que es un gesto simbólico.

"Eso en sí mismo no protegerá a los niños. Eso en sí mismo no apoyará a los sobrevivientes. Eso en sí mismo no obligará... a un fiscal general a tomar medidas ", dijo. "Es solo un mensaje para la iglesia de que no solo los sobrevivientes llaman a su puerta como lo hemos estado haciendo en los últimos 30 años".

Ilene Kennedy, una residente de San Antonio que asistió a la misa en la Catedral de San Patricio en la ciudad de Nueva York el domingo, dijo que no sabe "cuál sería la solución" aparte de "responsabilizar a los superiores". Aún así, no lo hace. No pienses que retener su dinero de la canasta de recolección es la respuesta.

"No creo que debamos castigar a todas las iglesias solo por eso", dijo. "No creo que eso sea correcto".





Con información de El Imparcial

JGM