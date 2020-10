Adiós 2020: regreso a oficinas en EU hasta julio de 2021 (Foto: The New York Times)

En Estados Unidos cada vez se resignan más a despedir el 2020 lejos de las oficinas.

Lejos quedó la primavera cuando inició la pandemia y los oficinistas pensaban que el home office sería una breve pausa y regresarían a los centros de trabajo en un par de semanas o meses.

La Unión Americana contabiliza más de 7.8 millones de contagios del coronavirus y 215 mil muertes derivadas de la enfermedad.

Cuando la pandemia del coronavirus cerró las oficinas en los Estados Unidos en marzo, muchas empresas les dijeron a sus empleados que estaría a solo una breve pausa de la sede.

Los trabajadores, dijeron, que estarían de regreso en sus cubículos en cuestión de semanas. Las semanas se convirtieron en septiembre. Luego, septiembre se convirtió en enero. Y ahora, con el virus todavía en aumento en algunas partes del país, un número creciente de empleadores está retrasando las fechas de regreso a la oficina una vez más, hasta el verano de 2021 como muy pronto.

Google fue uno de los primeros en anunciar que julio de 2021 era su fecha de regreso a la oficina.

Uber, Slack y Airbnb pronto se subieron al tren.

La semana pasada, Microsoft, Target, Ford Motor y The New York Times dijeron que también habían pospuesto el regreso del trabajo presencial para el próximo verano y reconocieron lo inevitable: la pandemia no va a desaparecer pronto.

Con información de The New York Times

