Acusan inefectividad de escáneres térmicos para detectar covid en EU

No obstante, los expertos de la industria disuaden a los compradores de usar las cámaras como "detectores de fiebre", porque no están diseñadas para uso médico. Los escáneres de RedSpeed, según muestran documentos técnicos, también fueron fabricados por Zhejiang Dahua Technology Co., una compañía china de cámaras de vigilancia prohibida por el Congreso en 2018 de vender a agencias federales, aunque esa prohibición no se aplicaba a los gobiernos locales.

Las empresas y comunidades ansiosas por volver al trabajo, dice el WP, han provocado una fiebre del oro a nivel nacional por los escáneres térmicos, que miden el calor en la piel de una persona y se pueden usar para estimar si alguien tiene fiebre, un posible signo de la enfermedad causada por el virus covid-19.