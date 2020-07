Acudió a una "fiesta covid" y luego falleció por el virus

Con tan solo 30 años, un hombre originario de Texas, en Estados Unidos, falleció de covid-19. Sin embargo, su caso ha sido difundido por las autoridades sanitarias del estado estadounidense por una razón: asistió a una "fiesta covid" antes de morir.

Jane Appleby, directora del Hospital Metodista en San Antonio, Texas, donde murió el hombre, relató que el paciente acudió a dicha "fiesta covid" porque no creía que coronavirus fuera real.

El sujeto confesó al enfermero que lo cuidaba que había asistido a una "fiesta covid", relató Appleby.

"Creo que cometí un error. Pensé que esto era un engaño, pero no lo es", dijo el hombre de 30 años a su enfermero.

Como avanzaba la pandemia, comenzaron a surgir las llamadas "fiestas covid" que son reuniones donde asiste gente con covid-19 para contagiar a personas sanas en un intento de alcanzar la llamada inmunidad de rebaño.

En el caso de Texas, la razón de la fiesta fue para comprobar que en efecto existe el virus.

De acuerdo con The New York Times, la directora del hospital no detalló la identidad del paciente, ni cuándo tuvo lugar la fiesta, cuántas personas asistieron, ni cuánto tiempo después del evento el hombre fue hospitalizado.

Appleby aseguró que están compartiendo la historia para advertir a otros, especialmente en Texas, donde los casos de covid-19 están aumentando.

Apenas el 11 de julio, en Texas se registraron 10 mil 351 nuevos casos de covid-19, lo que significa el mayor registro de contagios en un solo día.

Actualmente Texas suma 265 mil casos del nuevo coronavirus y 3 mil 252 muertes, mientras que en todo Estados Unidos se registran 3.3 millones de contagios y 137 mil fallecidos de covid-19, de acuerdo con datos oficiales.

Las "fiestas covid" son "peligrosas, irresponsables y potencialmente mortales", dijo a The New York Times, Robert Glatter, médico de emergencias en el Hospital Lenox Hill en Manhattan.

"Asistir a una fiesta de ese tipo puede ser la vía a un deceso temprano, si no fatiga crónica e implacable, dolor en el pecho, dificultad para respirar y fiebres diarias, si sobrevives".

Con información de The New York Times

