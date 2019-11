A 30 años de la caída del Muro de Berlín, el mundo está en peligro colosal: Gobarvachov

A 30 años de la caída del Muro de Berlín, a Mijaíl Gorbachov (Unión Soviética, 1931) se le siguen atribuyendo muchos de los cambios en Europa del Este que terminaron con el derribo del Muro de Berlín, la reunificación de Alemania, la desintegración de la URSS y el fin de la Guerra Fría.

Es por eso que a días del aniversario de uno de sus símbolos más reconocibles, quien fuera el secretario general del Partido Comunista Soviético habló con la BBC y aprovechó para hacer un llamado a todos los países para que pongan fin a la "carrera de armas nucleares".

"Siempre que existan las armas de destrucción masiva, especialmente las nucleares, (el mundo) está ante un peligro colosal", le dijo el último líder soviético al periodista de la BBC Steve Rosenberg en Moscú.

"Todas las naciones deben destruir todas las armas nucleares. Es necesario para salvarnos a nosotros mismos y a nuestro planeta", agregó Gorbachov, de 88 años.

Hay que recordar que uno de los grandes logros de Gorbachov fue poner fin a la rivalidad armamentística nuclear entre la URSS y Estados Unidos.

Por lo que en 1987 firmó con el entonces inquilino de la Casa Blanca, Ronald Reagan, el tratado de las Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio (INF, por sus siglas en inglés), y ambos países se comprometieron así a reducir sus respectivos arsenales, pero el compromiso fracasó décadas después.

Sin embargo, el pasado 2 de agosto, los gobiernos rusos y estadounidenses se retiraron formalmente del tratado.

Sobre las relaciones actuales entre Rusia y Occidente, tres décadas después del fin de la Guerra Fría, Gorbachov las describió como "frías, pero aún en guerra".

"Hay que fijarse en lo que está pasando. En diferentes partes del mundo hay escaramuzas, enfrentamientos. Se envían aviones y buques de combate aquí y allá. Esta no es la situación que queremos", comentó Gorbachov.

Caída del Muro de Berlín

Para el 9 de noviembre de 1989 cayó el, lo que llevó a la reunificación de la República Federal y la República Democrática de Alemania, divididas desde el final de la

Ante ello, la URSS decidió no intervenir, recordó Gorbachov.

"No podía haber una matanza. No podíamos permitir eso, en un tema de tal magnitud para Alemania, para nosotros, para Europa, para todo el mundo. Por eso decidimos no interferir", explicó.

Antes de finalizar la entrevista, también habló sobre el Brexit, tema del que prefirió mantenerse al margen.

"Es algo que deben resolver los británicos por sí mismos. Son tipos listos. No daré ningún consejo. Ellos deciden", concluyó.